https://ria.ru/20250609/lavrov-2021805053.html
Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине
Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине
Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:02:00+03:00
2025-06-09T15:02:00+03:00
2025-06-09T15:36:00+03:00
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пример, когда дипломатия все-таки нужна, - это украинская ситуация. Сейчас самые лучшие наши дипломаты, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей", - сказал Лавров на Форуме будущего 2050.
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html
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Лавров: "Лучшие дипломаты России – бойцы на передовой."
Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду и честь людей.
2025-06-09T15:02
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РИА Новости
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россия, сергей лавров
Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине
Лавров: лучшими дипломатами в конфликте на Украине являются российские бойцы