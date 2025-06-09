https://ria.ru/20250609/lavrov-2021805053.html

Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине

Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров назвал российских бойцов лучшими дипломатами в конфликте на Украине

Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:02:00+03:00

2025-06-09T15:02:00+03:00

2025-06-09T15:36:00+03:00

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду, честь и достоинство людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пример, когда дипломатия все-таки нужна, - это украинская ситуация. Сейчас самые лучшие наши дипломаты, безусловно, бойцы на передовой, на линии боевого соприкосновения. Они отвоевывают правду, честь и достоинство людей", - сказал Лавров на Форуме будущего 2050.

https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html

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Лавров: "Лучшие дипломаты России – бойцы на передовой." Лучшими дипломатами в украинском конфликте являются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду и честь людей. 2025-06-09T15:02 true PT0M27S

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россия, сергей лавров