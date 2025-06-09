Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Отношения с США
- Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным.
"Есть желание у администрации Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия".
- У Путина и Трампа рабочие отношения, и в разговорах они сразу переходят к сути;
- Россия находится в более нормальных отношениях с нынешней администрацией, чем была с администрацией Байдена;
- в Москве не знают, как информируют Трампа об украинских атаках против России.
"Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США. — Прим. ред.) о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны. То, что там огромное число американских советников в здании СБУ сидит, — это факт. Их никто никуда не убирал. То, что там работают инструкторы из других государств, которые поставляют украинскому режиму вооружения, — тоже факт".
Конфликт на Украине
- Спецоперация на Украине будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам;
- достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов;
- лучшими дипломатами в украинском конфликте остаются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду и честь людей;
- Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины;
"Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там, непосредственно на фронте, и на дипломатическом, и на экономическом направлении, и на направлении воспитания наших детей".
- отсутствие расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов является позором для Совета Европы и всего Запада.