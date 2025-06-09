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Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 09.06.2025
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14:53 09.06.2025 (обновлено: 15:23 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности
Глава МИД Сергей Лавров выступил на "Форуме будущего 2050", где оценил уровень отношений с США и высказался о ситуации на Украине. Ключевые заявления — в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:53:00+03:00
2025-06-09T15:23:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "Форуме будущего 2050", где оценил уровень отношений с США и высказался о ситуации на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости:Отношения с США&quot;Есть желание у администрации Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия&quot;.&quot;Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США. — Прим. ред.) о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны. То, что там огромное число американских советников в здании СБУ сидит, — это факт. Их никто никуда не убирал. То, что там работают инструкторы из других государств, которые поставляют украинскому режиму вооружения, — тоже факт&quot;.Конфликт на Украине&quot;Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там, непосредственно на фронте, и на дипломатическом, и на экономическом направлении, и на направлении воспитания наших детей&quot;.
https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
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в мире, украина, сша, россия, совет европы
В мире, Украина, США, Россия, Совет Европы

Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "Форуме будущего 2050", где оценил уровень отношений с США и высказался о ситуации на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости:

Отношения с США

  • Москва будет готова возобновить переговоры с США по стратегической стабильности, когда обсуждение будет равноправным.
«

"Есть желание у администрации Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия".

Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Отключить Украину". СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп
Вчера, 11:25
  • У Путина и Трампа рабочие отношения, и в разговорах они сразу переходят к сути;
  • Россия находится в более нормальных отношениях с нынешней администрацией, чем была с администрацией Байдена;
  • в Москве не знают, как информируют Трампа об украинских атаках против России.
«

"Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США. — Прим. ред.) о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны. То, что там огромное число американских советников в здании СБУ сидит, — это факт. Их никто никуда не убирал. То, что там работают инструкторы из других государств, которые поставляют украинскому режиму вооружения, — тоже факт".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
08:00

Конфликт на Украине

  • Спецоперация на Украине будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам;
  • достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов;
  • лучшими дипломатами в украинском конфликте остаются российские бойцы на передовой, они отвоевывают правду и честь людей;
  • Россия сделает все для подавления риска роста террористической угрозы от Украины;
«

"Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там, непосредственно на фронте, и на дипломатическом, и на экономическом направлении, и на направлении воспитания наших детей".

  • отсутствие расследования трагедии в одесском Доме профсоюзов является позором для Совета Европы и всего Запада.
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