https://ria.ru/20250609/lavrov-2021801871.html

Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности

Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров назвал условие для возобновления диалога с США по стратстабильности

Глава МИД Сергей Лавров выступил на "Форуме будущего 2050", где оценил уровень отношений с США и высказался о ситуации на Украине. Ключевые заявления — в... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:53:00+03:00

2025-06-09T14:53:00+03:00

2025-06-09T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на "Форуме будущего 2050", где оценил уровень отношений с США и высказался о ситуации на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости:Отношения с США"Есть желание у администрации Трампа возобновить стратегический диалог. Мы исходим из того, что как только базовые составляющие наших отношений, на которых они зиждутся, будут приведены в соответствие с принципами ведения равноправных переговоров по стратегической стабильности, мы такие переговоры будем готовы возобновить. Пока еще надо предпринять дополнительные усилия"."Я не знаю, как обстоят дела с информированием президента (США. — Прим. ред.) о тех операциях, которые украинский режим проводит против нашей страны. То, что там огромное число американских советников в здании СБУ сидит, — это факт. Их никто никуда не убирал. То, что там работают инструкторы из других государств, которые поставляют украинскому режиму вооружения, — тоже факт".Конфликт на Украине"Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там, непосредственно на фронте, и на дипломатическом, и на экономическом направлении, и на направлении воспитания наших детей".

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html

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в мире, украина, сша, россия, совет европы