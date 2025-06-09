https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html
Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически, заявил Лавров
Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически, заявил Лавров
Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:32:00+03:00
2025-06-09T14:32:00+03:00
2025-06-09T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Когда-то результаты, достигнутые на земле (в ходе СВО - ред.), будут всё равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты. Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там непосредственно на фронте, и на дипломатическом, на экономическом направлении и на направлении воспитания наших детей", - сказал он, выступая на Форуме будущего 2050
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СВО, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически, заявил Лавров
Лавров: Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически