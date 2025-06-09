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Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 09.06.2025 (обновлено: 14:36 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021794650.html
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:30:00+03:00
2025-06-09T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам."Наша операция будет продолжатся, президент (России Владимир Путин - ред.) это четко объяснил, но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей СВО, прежде всего, в решении гуманитарных вопросов, обмен пленными...", - сказал министр в ходе "Форума будущее 2050".
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html
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россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров

Лавров: СВО будет продолжаться, но параллельно РФ готова к дипломатическим мерам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам.
"Наша операция будет продолжатся, президент (России Владимир Путин - ред.) это четко объяснил, но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей СВО, прежде всего, в решении гуманитарных вопросов, обмен пленными...", - сказал министр в ходе "Форума будущее 2050".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Результаты СВО на земле однажды будут оформлены юридически, заявил Лавров
14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей Лавров
 
 
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