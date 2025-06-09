https://ria.ru/20250609/lavrov-2021794650.html
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:30:00+03:00
2025-06-09T14:30:00+03:00
2025-06-09T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам."Наша операция будет продолжатся, президент (России Владимир Путин - ред.) это четко объяснил, но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей СВО, прежде всего, в решении гуманитарных вопросов, обмен пленными...", - сказал министр в ходе "Форума будущее 2050".
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров
Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров
Лавров: СВО будет продолжаться, но параллельно РФ готова к дипломатическим мерам