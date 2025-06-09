https://ria.ru/20250609/lavrov-2021794650.html

Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров

Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров - РИА Новости, 09.06.2025

Спецоперация будет продолжаться, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:30:00+03:00

2025-06-09T14:30:00+03:00

2025-06-09T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, заявил, что спецоперация будет продолжаться, но параллельно Россия готова к дипломатическим мерам."Наша операция будет продолжатся, президент (России Владимир Путин - ред.) это четко объяснил, но параллельно мы готовы внести вклад и классической дипломатией в достижение целей СВО, прежде всего, в решении гуманитарных вопросов, обмен пленными...", - сказал министр в ходе "Форума будущее 2050".

https://ria.ru/20250609/lavrov-2021795055.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, сергей лавров