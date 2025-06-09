https://ria.ru/20250609/lavrov-2021788203.html

Лавров высказался о "Евровидении"

Лавров высказался о "Евровидении" - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров высказался о "Евровидении"

Музыкальный конкурс "Евровидение" "со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками" вызывает желание вернуться к нормальным песням, заявил министр РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:09:00+03:00

2025-06-09T14:09:00+03:00

2025-06-09T14:09:00+03:00

россия

сергей лавров

дима билан (виктор белан)

европейский вещательный союз

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" "со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками" вызывает желание вернуться к нормальным песням, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "США сейчас тоже создают новые формы организации многосторонних глобальных спортивных состязаний. Мы много чего ещё увидим, в том числе и в сфере культуры. Евровидение со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывают желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес. Так что процесс идёт", - сказал он в ходе выступления на "Форуме будущего 2050". "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.

https://ria.ru/20250520/vopros-2017972107.html

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россия, сергей лавров, дима билан (виктор белан), европейский вещательный союз , в мире