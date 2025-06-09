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Лавров высказался о "Евровидении"
Лавров высказался о "Евровидении" - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров высказался о "Евровидении"
Музыкальный конкурс "Евровидение" "со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками" вызывает желание вернуться к нормальным песням, заявил министр РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:09:00+03:00
2025-06-09T14:09:00+03:00
2025-06-09T14:09:00+03:00
россия
сергей лавров
дима билан (виктор белан)
европейский вещательный союз
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Евровидение" "со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками" вызывает желание вернуться к нормальным песням, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "США сейчас тоже создают новые формы организации многосторонних глобальных спортивных состязаний. Мы много чего ещё увидим, в том числе и в сфере культуры. Евровидение со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывают желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес. Так что процесс идёт", - сказал он в ходе выступления на "Форуме будущего 2050". "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
https://ria.ru/20250520/vopros-2017972107.html
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россия, сергей лавров, дима билан (виктор белан), европейский вещательный союз , в мире
Россия, Сергей Лавров, Дима Билан (Виктор Белан), Европейский вещательный союз , В мире
Лавров высказался о "Евровидении"
Лавров: "Евровидение" вызывает желание вернуться к нормальным песням