Лавров назвал отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году позором
Лавров назвал отсутствие расследования сожжения в Одессе в 2014 году позором
© Фото : РИА НовостиАкция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве
© Фото : РИА Новости
Акция памяти погибших десять лет назад в результате трагедии в Одессе у здания бывшего посольства Украины в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, назвал позором отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году.
"К позору всего Запада - до сих пор нерасследованные преступления, включая, такие знаковые, как сожжение полусотни человек заживо в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014", - сказал министр в ходе "Форума будущего 2050".
"Когда Совет Европы робко попытался преложить свои услугу и помочь в расследовании, ему разрешили, и потом Совет Европы, видимо, получил непубличное разъяснение, где его шесток и какое место на этом шестке ему принадлежит. Позорище!"- добавил Лавров.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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