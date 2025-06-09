https://ria.ru/20250609/lavrov-2021785821.html

Лавров назвал отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году позором

Лавров назвал отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году позором - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров назвал отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году позором

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, назвал позором отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:02:00+03:00

2025-06-09T14:02:00+03:00

2025-06-09T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве, назвал позором отсутствие расследования событий в Одессе в 2014 году. "К позору всего Запада - до сих пор нерасследованные преступления, включая, такие знаковые, как сожжение полусотни человек заживо в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014", - сказал министр в ходе "Форума будущего 2050". "Когда Совет Европы робко попытался преложить свои услугу и помочь в расследовании, ему разрешили, и потом Совет Европы, видимо, получил непубличное разъяснение, где его шесток и какое место на этом шестке ему принадлежит. Позорище!"- добавил Лавров. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250527/donbass-2019418610.html

https://ria.ru/20250430/odessa-2014244334.html

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в мире, одесса, россия, москва, сергей лавров, совет европы