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Лавров оценил отношения Путина и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
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13:52 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/lavrov-2021783689.html
Лавров оценил отношения Путина и Трампа
Лавров оценил отношения Путина и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров оценил отношения Путина и Трампа
У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:52:00+03:00
2025-06-09T13:52:00+03:00
политика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд ", - сказал он на "Форуме будущего - 2050".
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политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров оценил отношения Путина и Трампа

Лавров назвал отношения Путина и Трампа рабочими

© AP Photo / Jorge Silva, poolВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд ", - сказал он на "Форуме будущего - 2050".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ПолитикаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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