https://ria.ru/20250609/lavrov-2021783689.html

Лавров оценил отношения Путина и Трампа

Лавров оценил отношения Путина и Трампа - РИА Новости, 09.06.2025

Лавров оценил отношения Путина и Трампа

У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:52:00+03:00

2025-06-09T13:52:00+03:00

2025-06-09T13:52:00+03:00

политика

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. У президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рабочие отношения, и в разговорах по телефону они сразу переходят к сути, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути. Мне кажется, так и надо работать. Лучше всегда напрямую излагать свою позицию, тогда не будет и иллюзий, и несбывшихся надежд ", - сказал он на "Форуме будущего - 2050".

https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html

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политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров