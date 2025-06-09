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В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 09.06.2025
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13:01 09.06.2025 (обновлено: 14:11 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/latvija-2021768809.html
В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных
В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 09.06.2025
В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных
Служба госбезопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата латвийского сейма Алексея Росликова, выступившего против дискриминации... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:01:00+03:00
2025-06-09T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата латвийского сейма Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, сообщило ведомство. "Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова", — указано на сайте СГБ. Ведомство утверждает, что обнаружила в заявлениях парламентария "признаки помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды". На заседании сейма в четверг Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране и в конце по-русски заявил: "Русский язык — наш язык". После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на выступление Росликова весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".
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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных
Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение".
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в мире, латвия, россия
В мире, Латвия, Россия
В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных

СГБ Латвии возбудила дело против депутата Росликова за поддержку русскоязычных

© Фото : соцсети депутатаАлексей Росликов
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : соцсети депутата
Алексей Росликов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата латвийского сейма Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, сообщило ведомство.
«
"Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова", — указано на сайте СГБ.
Ведомство утверждает, что обнаружила в заявлениях парламентария "признаки помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды".
На заседании сейма в четверг Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране и в конце по-русски заявил: "Русский язык — наш язык". После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
В своем выступлении политик высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на выступление Росликова весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Русский язык в Латвии оказался под ударом русофобии, заявил Слуцкий
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