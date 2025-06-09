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В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных

В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных - РИА Новости, 09.06.2025

В Латвии возбудили дело против депутата, заступившегося за русскоязычных

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата латвийского сейма Алексея Росликова, выступившего против дискриминации... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:01:00+03:00

2025-06-09T13:01:00+03:00

2025-06-09T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Латвии возбудила уголовное дело против депутата латвийского сейма Алексея Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, сообщило ведомство. "Служба государственной безопасности 9 июня возбудила уголовное дело в отношении депутата сейма Алексея Росликова", — указано на сайте СГБ. Ведомство утверждает, что обнаружила в заявлениях парламентария "признаки помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной розни и вражды". На заседании сейма в четверг Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране и в конце по-русски заявил: "Русский язык — наш язык". После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал реакцию латвийского сейма на выступление Росликова весьма предсказуемой. При этом он позитивно оценил речь депутата, добавив, что "проявления голоса разума возникают даже в Прибалтийских государствах".

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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-06-09T13:01 true PT0M20S

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