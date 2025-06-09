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Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.06.2025
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область
Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T19:44:00+03:00
2025-06-09T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александр хинштейн
максим решетников
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Ущерб в результате вторжения ВСУ причинен более 1 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Окончательную сумму ущерба еще предстоит установить, но абсолютно точно, что мы обязаны помочь каждому, кто оказался в этой непростой ситуации", - сообщил Хинштейн по итогам очередного совещания под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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курская область, россия, александр хинштейн, максим решетников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Максим Решетников, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: ВСУ нанесли ущерб более тысячи предприятий малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Ущерб в результате вторжения ВСУ причинен более 1 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Окончательную сумму ущерба еще предстоит установить, но абсолютно точно, что мы обязаны помочь каждому, кто оказался в этой непростой ситуации", - сообщил Хинштейн по итогам очередного совещания под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександр ХинштейнМаксим РешетниковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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