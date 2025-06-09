https://ria.ru/20250609/kursk-2021875985.html

Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 09.06.2025

Хинштейн рассказал о ущербе от вторжения ВСУ в Курскую область

Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:44:00+03:00

2025-06-09T19:44:00+03:00

2025-06-09T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александр хинштейн

максим решетников

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Более одной тысячи предприятий малого и среднего бизнеса понесли ущерб в результате попытки вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Ущерб в результате вторжения ВСУ причинен более 1 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Окончательную сумму ущерба еще предстоит установить, но абсолютно точно, что мы обязаны помочь каждому, кто оказался в этой непростой ситуации", - сообщил Хинштейн по итогам очередного совещания под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Шестого августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

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курская область, россия, александр хинштейн, максим решетников, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество