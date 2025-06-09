Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kuban-2021817370.html
В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве
В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.06.2025
В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве
Бывшие полицейские обвиняются в Краснодарском крае в организации преступной схемы и хищении более 14 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:45:00+03:00
2025-06-09T15:45:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
павловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Бывшие полицейские обвиняются в Краснодарском крае в организации преступной схемы и хищении более 14 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. По информации ведомства, бывшие правоохранители привлекли к преступной схеме главного бухгалтера и казначея бухгалтерии. "Бывшим заместителю начальника контрольно-ревизионного управления ГУМВД РФ по краю, а также главному бухгалтеру и казначею бухгалтерии ОМВД РФ по Павловскому району предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый организовал незаконную схему не позднее января 2023 года вместе с неустановленными на тот момент лицами Согласно распределенным ролям, главный бухгалтер составляла и направляла заявки на получение денежных средств, перечисляемых на служебную карту, и вносила в них ложные сведения о назначении платежа. После этого казначей обналичивала перечисленные на расчетный счет денежные средства, но не оприходовала их в кассе отдела, а передавала главному бухгалтеру для распределения между членами орггруппы. Обвиняемый и его подельники из числа организаторов предупреждали фигуранток о предстоящих ревизиях и обеспечивали тем самым безопасные проверки. В результате за период с января 2023-го по декабрь 2024 года обвиняемые похитили более 14 миллионов рублей, информирует пресс-служба. Мошенничество раскрыли при поддержке краевого оперативного розыска и краевого ГУ Росгвардии, уточняет ведомство. Фигуранты находятся под домашним арестом. Сообщается, что сейчас устанавливаются иные соучастники преступления, а на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.
https://ria.ru/20250603/sochi-2020714660.html
https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html
россия
краснодарский край
павловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, павловский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Павловский район
В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве

В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в организации преступной схемы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Бывшие полицейские обвиняются в Краснодарском крае в организации преступной схемы и хищении более 14 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, бывшие правоохранители привлекли к преступной схеме главного бухгалтера и казначея бухгалтерии.
Суд - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Сочи предпринимательницу обвинили в мошенничестве на 670 тысяч рублей
3 июня, 17:32
"Бывшим заместителю начальника контрольно-ревизионного управления ГУМВД РФ по краю, а также главному бухгалтеру и казначею бухгалтерии ОМВД РФ по Павловскому району предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый организовал незаконную схему не позднее января 2023 года вместе с неустановленными на тот момент лицами Согласно распределенным ролям, главный бухгалтер составляла и направляла заявки на получение денежных средств, перечисляемых на служебную карту, и вносила в них ложные сведения о назначении платежа. После этого казначей обналичивала перечисленные на расчетный счет денежные средства, но не оприходовала их в кассе отдела, а передавала главному бухгалтеру для распределения между членами орггруппы.
Обвиняемый и его подельники из числа организаторов предупреждали фигуранток о предстоящих ревизиях и обеспечивали тем самым безопасные проверки. В результате за период с января 2023-го по декабрь 2024 года обвиняемые похитили более 14 миллионов рублей, информирует пресс-служба.
Мошенничество раскрыли при поддержке краевого оперативного розыска и краевого ГУ Росгвардии, уточняет ведомство. Фигуранты находятся под домашним арестом.
Сообщается, что сейчас устанавливаются иные соучастники преступления, а на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Крыму задержали чиновника по подозрению в мошенничестве
6 июня, 10:03
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайПавловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала