https://ria.ru/20250609/kuban-2021817370.html

В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве

В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 09.06.2025

В Краснодарском крае экс-полицейских обвинили в мошенничестве

Бывшие полицейские обвиняются в Краснодарском крае в организации преступной схемы и хищении более 14 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:45:00+03:00

2025-06-09T15:45:00+03:00

2025-06-09T15:45:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

павловский район

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Бывшие полицейские обвиняются в Краснодарском крае в организации преступной схемы и хищении более 14 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. По информации ведомства, бывшие правоохранители привлекли к преступной схеме главного бухгалтера и казначея бухгалтерии. "Бывшим заместителю начальника контрольно-ревизионного управления ГУМВД РФ по краю, а также главному бухгалтеру и казначею бухгалтерии ОМВД РФ по Павловскому району предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый организовал незаконную схему не позднее января 2023 года вместе с неустановленными на тот момент лицами Согласно распределенным ролям, главный бухгалтер составляла и направляла заявки на получение денежных средств, перечисляемых на служебную карту, и вносила в них ложные сведения о назначении платежа. После этого казначей обналичивала перечисленные на расчетный счет денежные средства, но не оприходовала их в кассе отдела, а передавала главному бухгалтеру для распределения между членами орггруппы. Обвиняемый и его подельники из числа организаторов предупреждали фигуранток о предстоящих ревизиях и обеспечивали тем самым безопасные проверки. В результате за период с января 2023-го по декабрь 2024 года обвиняемые похитили более 14 миллионов рублей, информирует пресс-служба. Мошенничество раскрыли при поддержке краевого оперативного розыска и краевого ГУ Росгвардии, уточняет ведомство. Фигуранты находятся под домашним арестом. Сообщается, что сейчас устанавливаются иные соучастники преступления, а на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.

https://ria.ru/20250603/sochi-2020714660.html

https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html

россия

краснодарский край

павловский район

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происшествия, россия, краснодарский край, павловский район