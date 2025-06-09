https://ria.ru/20250609/krasnoyarsk-2021697495.html

Мэра Красноярска задержали

Мэра Красноярска задержали - РИА Новости, 09.06.2025

Мэра Красноярска задержали

Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:14:00+03:00

2025-06-09T05:14:00+03:00

2025-06-09T09:34:00+03:00

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 июн — РИА Новости. Силовики задержали мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Логинов (глава Красноярска. — Прим. ред.) задержан", — сказал собеседник агентства.Причиной задержания источник назвал получение мэром взятки.Владислав Логинов занимает должность главы Красноярска с 16 сентября 2022 года. До этого он пять лет проработал заммэра. Начинал карьеру в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился в дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012-м работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов — сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Также руководил администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.

https://ria.ru/20250606/peterburg-2021342405.html

красноярск

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красноярск, происшествия