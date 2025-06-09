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Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет - РИА Новости, 09.06.2025
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12:34 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/krasnojarsk-2021760533.html
Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет
Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет - РИА Новости, 09.06.2025
Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет
Обвиняемому в получении взятки на 180 миллионов рублей мэру Красноярска Владиславу Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, следует из инкриминируемой ему... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:34:00+03:00
2025-06-09T12:34:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
владислав логинов (мэр красноярска)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Обвиняемому в получении взятки на 180 миллионов рублей мэру Красноярска Владиславу Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса. "Наказывается… лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового", - значится в УК РФ. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко.
https://ria.ru/20250609/mer-2021743342.html
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происшествия, красноярск, россия, владислав логинов (мэр красноярска), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет

Обвиняемому в получении взятки мэру Красноярска грозит до 15 лет лишения свободы

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкВладислав Логинов
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Данил Айкин
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Владислав Логинов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Обвиняемому в получении взятки на 180 миллионов рублей мэру Красноярска Владиславу Логинову грозит до 15 лет лишения свободы, следует из инкриминируемой ему статьи Уголовного кодекса.
"Наказывается… лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового", - значится в УК РФ.
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Задержанный мэр Красноярска владеет внедорожником Land Rover
11:27
Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ведомство расследует уголовное дело в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации взятку более чем 180 миллионов рублей, как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог.
Как отметила Петренко, в служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства были проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Логинов задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, добавила Петренко.
Игорь Украинцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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ПроисшествияКрасноярскРоссияВладислав Логинов (мэр Красноярска)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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