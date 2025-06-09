https://ria.ru/20250609/kot-2021834785.html

Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула, останется в России

Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула, останется в России - РИА Новости, 09.06.2025

Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула, останется в России

Кот Бурак, который тайно приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками Fesco, останется в России, а зоозащитники устроят отбор его будущих... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:39:00+03:00

2025-06-09T16:39:00+03:00

2025-06-09T16:39:00+03:00

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Кот Бурак, который тайно приплыл на российском судне из Стамбула и был спасен моряками Fesco, останется в России, а зоозащитники устроят отбор его будущих хозяев, рассказали РИА Новости в транспортной компании Fesco. Ранее в Fesco сообщали, что с 11 марта кот находится в порту Новороссийска. Он спрятался на российском корабле и доехал туда из Стамбула. Моряки прозвали его Бурак. В компании отмечали, что "нелегальное" путешествие кота может закончиться депортацией в Турцию. "Он остается на территории России, прошел все необходимые процедуры… И теперь его можно отдавать новым владельцам. Их еще надо будет найти, потому что желающих очень много… Поэтому мы обратились к зооволонтерам, чтобы они с учетом своего опыта осуществили отбор наиболее ответственных людей, у которых есть опыт содержания таких животных", - сообщили РИА Новости в компании. Кота в руки зооволонтеров передадут во вторник в Новороссийском порту, уточнили в Fesco. В дальнейшем они будут заниматься Бураком: ему потребуется медицинский осмотр и передержка на какое-то время. Потом, как сообщают в компании, волонтеры начнут поиск нового дома, и кот попадет в заботливые руки новых владельцев. От кандидатов на роль новых хозяев кота, как отметил собеседник РИА Новости, важна готовность обеспечить соответствующие условия и готовность к тому, что повышенный интерес со стороны общества к судьбе животного еще какое-то время будет сохраняться.

https://ria.ru/20250609/vystavka-2021812926.html

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