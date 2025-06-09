https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html

ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину

ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину - РИА Новости, 09.06.2025

ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину

ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:31:00+03:00

2025-06-09T10:31:00+03:00

2025-06-09T15:15:00+03:00

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Главное:

https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html

https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html

украина

россия

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2025

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Новости

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Запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж ФСБ показала запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж. 2025-06-09T10:31 true PT0M30S

ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева В ФСБ назвали беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в России вооружения и военную технику для Киева. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. Там отметили, что с октября 2023-го не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотников, оптического и другого оборудования. А с 2024-го предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины. 2025-06-09T10:31 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия