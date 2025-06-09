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ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину - РИА Новости, 09.06.2025
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10:31 09.06.2025 (обновлено: 15:15 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html
ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину
ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину - РИА Новости, 09.06.2025
ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину
ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил РИА Новости, 09.06.2025
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украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.Главное:
https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html
https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html
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Запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж
ФСБ показала запчасти к вертолетам Ми-8 и Ми-17, которые контрабандисты пытались вывезти за рубеж.
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ФСБ о попытках недружественных стран добывать в России вооружение для Киева
В ФСБ назвали беспрецедентным количество попыток недружественных стран добывать в России вооружения и военную технику для Киева. В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева. Там отметили, что с октября 2023-го не допущено 236 фактов контрабанды из России беспилотников, оптического и другого оборудования. А с 2024-го предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия

ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
Главное:
  • в состав группы входили шесть человек — граждане России, Украины и Ближнего Востока;
  • координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом;
  • группа покупала и переправляла за рубеж новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей;
  • запчастей хватило бы на ремонт не менее четырех воздушных машин;
  • возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники;
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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  • попытки добыть в России вооружения и военную технику для Киева управляются зарубежными спецслужбами и носят масштабный характер;
  • с 1 октября 2023 года не допущено 236 фактов незаконного вывоза из России беспилотников, оптического и другого оборудования;
  • в 2024 году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и стран Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева;
  • предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины;
  • Киев пытался создать устойчивый канал контрабанды российской авиапродукции для выполнения своего гособоронзаказа;
  • есть данные, что авиационная отрасль соседней страны испытывает наибольший дефицит российских комплектующих;
  • Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, выведенной из строя российским военными во время СВО.
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