ФСБ сорвала контрабанду авиационных запчастей на Украину
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность международной группы, причастной к подготовке контрабанды за рубеж, в том числе на Украину, авиационно-технического имущества, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
Главное:
- в состав группы входили шесть человек — граждане России, Украины и Ближнего Востока;
- координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом;
- группа покупала и переправляла за рубеж новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на сумму более 400 миллионов рублей;
- запчастей хватило бы на ремонт не менее четырех воздушных машин;
- возбуждено уголовное дело о контрабанде военной техники;
- попытки добыть в России вооружения и военную технику для Киева управляются зарубежными спецслужбами и носят масштабный характер;
- с 1 октября 2023 года не допущено 236 фактов незаконного вывоза из России беспилотников, оптического и другого оборудования;
- в 2024 году неоднократно пресекалась деятельность групп из граждан Украины и стран Запада, причастных к незаконным поставкам авиакомплектующих для Киева;
- предотвращен ущерб на сумму более миллиарда рублей от незаконного вывоза из России авиакомплектующих для Украины;
- Киев пытался создать устойчивый канал контрабанды российской авиапродукции для выполнения своего гособоронзаказа;
- есть данные, что авиационная отрасль соседней страны испытывает наибольший дефицит российских комплектующих;
- Киев испытывает острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники, выведенной из строя российским военными во время СВО.
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