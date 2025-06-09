Прокуратура Колумбии обвинила подростка в покушении на сенатора Урибе
В Колумбии 15-летнему подростку предъявили обвинение в нападении на сенатора
© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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БОГОТА, 9 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Колумбии предъявила обвинения 15-летнему подростку, задержанному после вооруженного нападения на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая, сообщила глава ведомства Лус Адриана Камарго.
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"Несовершеннолетнему официально предъявлены обвинения в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении огнестрельным оружием. Обвинение выдвинуто в рамках системы уголовной ответственности для подростков", - заявила Камарго на пресс-конференции.
Подозреваемый был задержан на месте преступления с девятимиллиметровым пистолетом Glock, из которого, по версии следствия, он открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборного мероприятия в районе Моделия на западе Боготы. Пострадавший политик в настоящее время находится в критическом состоянии в клинике Fundación Santa Fe.
Генпрокуратура настаивает на изоляции подростка в специализированном учреждении, указывая на отсутствие гарантий безопасности в обычных центрах содержания под стражей. В то же время власти подчеркивают, что подростку не грозит тюремное заключение, а только санкции воспитательного характера сроком до восьми лет, если его вина будет доказана.
По факту покушения органы контроля Колумбии - Генеральная прокуратура, Контрольно-счётная палата и Национальный регистратор - выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному расследованию и наказанию как исполнителей, так и возможных организаторов преступления, чтобы защитить избирательный процесс от насилия. Министерство обороны Колумбии предлагает вознаграждение в размере до 780 тысяч долларов США за информацию, которая позволит установить личность и задержать организаторов нападения.