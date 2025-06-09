https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021870081.html

Прокуратура Колумбии обвинила подростка в покушении на сенатора Урибе

Прокуратура Колумбии обвинила подростка в покушении на сенатора Урибе - РИА Новости, 09.06.2025

Прокуратура Колумбии обвинила подростка в покушении на сенатора Урибе

Генеральная прокуратура Колумбии предъявила обвинения 15-летнему подростку, задержанному после вооруженного нападения на сенатора и кандидата в президенты... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

2025-06-09T19:15:00+03:00

в мире

колумбия

богота

сша

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_e893c8ef9c5c5ea8ce8c748ab2d361d4.jpg

БОГОТА, 9 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Колумбии предъявила обвинения 15-летнему подростку, задержанному после вооруженного нападения на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе Турбая, сообщила глава ведомства Лус Адриана Камарго. "Несовершеннолетнему официально предъявлены обвинения в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении огнестрельным оружием. Обвинение выдвинуто в рамках системы уголовной ответственности для подростков", - заявила Камарго на пресс-конференции. Подозреваемый был задержан на месте преступления с девятимиллиметровым пистолетом Glock, из которого, по версии следствия, он открыл огонь по Урибе Турбаю во время предвыборного мероприятия в районе Моделия на западе Боготы. Пострадавший политик в настоящее время находится в критическом состоянии в клинике Fundación Santa Fe. Генпрокуратура настаивает на изоляции подростка в специализированном учреждении, указывая на отсутствие гарантий безопасности в обычных центрах содержания под стражей. В то же время власти подчеркивают, что подростку не грозит тюремное заключение, а только санкции воспитательного характера сроком до восьми лет, если его вина будет доказана. По факту покушения органы контроля Колумбии - Генеральная прокуратура, Контрольно-счётная палата и Национальный регистратор - выступили с совместным заявлением, призвав к немедленному расследованию и наказанию как исполнителей, так и возможных организаторов преступления, чтобы защитить избирательный процесс от насилия. Министерство обороны Колумбии предлагает вознаграждение в размере до 780 тысяч долларов США за информацию, которая позволит установить личность и задержать организаторов нападения.

https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021814077.html

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021585911.html

колумбия

богота

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, колумбия, богота, сша, генеральная прокуратура рф