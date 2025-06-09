https://ria.ru/20250609/klad-2021700227.html
В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади
В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади - РИА Новости, 09.06.2025
В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади
Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:04:00+03:00
2025-06-09T06:04:00+03:00
2025-06-09T06:04:00+03:00
общество
москва
россия
айрат гибатдинов
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. "Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки", - говорится в законопроекте (копия документа есть в распоряжении РИА Новости). В пояснительной записке к законопроекту (текст также имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что запрет на установление нормы касается "самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки". "Стоит отметить, что реализация проекта федерального закона … не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади", - добавил парламентарий в сопроводительных документах. В беседе с РИА Новости Гибатдинов отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна. "Решения Генеральной прокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны. Однако пока запрет не закреплен в самом Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и фактически обходить федеральные правила", - добавил парламентарий. Ранее Щербинский районный суд Москвы признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, об этом сообщала Генпрокуратура РФ. В релизе указывалось, что размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины четыре сантиметра), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
https://ria.ru/20250604/oteli-2020862247.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, айрат гибатдинов, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Москва, Россия, Айрат Гибатдинов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
В СФ предложили запретить авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади
Сенатор Гибатдинов предложил запретить авиакомпаниям устанавливать нормы клади
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, которым предлагается запретить авиакомпаниям самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Перевозчик не в праве самостоятельно устанавливать нормы по весу и габаритам ручной клади, в том числе суммарным габаритам ручной клади и вещей, которые авиационными правилами дозволяется провозить сверх нормы без взимания дополнительной платы, создающие условия, исключающие возможность их свободной перевозки", - говорится в законопроекте (копия документа есть в распоряжении РИА Новости).
В пояснительной записке к законопроекту (текст также имеется в распоряжении РИА Новости) отмечается, что запрет на установление нормы касается "самостоятельного установления предельных габаритов багажа и ручной клади, создающих условия, исключающие возможность их свободной перевозки".
"Стоит отметить, что реализация проекта федерального закона … не приведет к существенному увеличению стоимости авиационных перевозок, так как будет воздействовать исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади", - добавил парламентарий в сопроводительных документах.
В беседе с РИА Новости Гибатдинов
отметил, что намерен в понедельник внести законопроект на рассмотрение Госдумы
. Сенатор пояснил, что согласно авиационным правилам пассажир имеет право в качестве ручной клади сверх нормы и без взимания допплаты провозить рюкзак с весом и габаритами, установленными правилами перевозчика, дамскую сумку, верхнюю одежду, костыли, трости, ходунки и другие предметы, используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна.
"Решения Генеральной прокуратуры и судебная практика уже подтвердили, что злоупотребления предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади - незаконны. Однако пока запрет не закреплен в самом Воздушном кодексе, компании продолжают ссылаться на внутренние регламенты и фактически обходить федеральные правила", - добавил парламентарий.
Ранее Щербинский районный суд Москвы
признал незаконными действия авиакомпании "Победа", сократившей размеры ручной клади, об этом сообщала Генпрокуратура РФ
. В релизе указывалось, что размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины четыре сантиметра), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.