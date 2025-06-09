https://ria.ru/20250609/kitay-2021747863.html
Китайский профессор рассказал о популярности русского языка в КНР
Китайский профессор рассказал о популярности русского языка в КНР - РИА Новости, 09.06.2025
Китайский профессор рассказал о популярности русского языка в КНР
Популярность русского языка в Китае в последние 10-15 лет растет, заявил РИА Новости профессор Столичного педагогического университета, переводчик,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:42:00+03:00
2025-06-09T11:42:00+03:00
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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Популярность русского языка в Китае в последние 10-15 лет растет, заявил РИА Новости профессор Столичного педагогического университета, переводчик, литературовед, кавалер российского ордена Дружбы Лю Вэньфэй. "Русский язык в Китае, конечно, не так популярен, как английский, но также популярен, как японский, французский, немецкий… По сравнению с 50-ми годами прошлого столетия, когда русский язык в Китае занимал первое место среди иностранных, теперь он второй, третий или четвертый, но все равно популярный", - заявил Лю Вэньфэй. Он отметил, что преподавание русского языка в Китае ведется "не только в университетах, но и в школах, это очень важно, это следующее поколение". Отвечая на вопрос о том, растет ли популярность русского языка в Китае, он отметил, что "в последние 10-15 лет растет".
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китай, россия, русский язык в мире
Китай, Россия, Русский язык в мире
Китайский профессор рассказал о популярности русского языка в КНР
Профессор Лю Вэньфэй: популярность русского языка в Китае растет