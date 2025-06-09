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В Китае зафиксировали двукратный рост числа желающих учиться в России
В Китае зафиксировали двукратный рост числа желающих учиться в России - РИА Новости, 09.06.2025
В Китае зафиксировали двукратный рост числа желающих учиться в России
Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек, при этом в последние годы в КНР зафиксирован... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:35:00+03:00
2025-06-09T11:35:00+03:00
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ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек, при этом в последние годы в КНР зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России, заявил РИА Новости советник посольства РФ в КНР, представитель Минобрнауки России в Китае Игорь Поздняков. "Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек. Русский язык как специальность преподают в 182 вузах, изучают в 125 школах, а как второй иностранный - еще почти в 400 институтах и колледжах", - сообщил Поздняков. Он добавил, что "зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России". "Если в допандемийном 2019 году в консульские учреждения России в Китае поступило 17 тысяч визовых обращений о поездках с учебными целями, то в 2023-2024 годах - по 33-34 тысячи", - рассказал он. Вместе с тем он добавил, что "российское высшее образование широко представлено и на китайской земле, в совместном Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне на русском языке учатся более 3,5 тысячи студентов и аспирантов". "В настоящее время, по данным министерства образования КНР, в стране зарегистрировано 35 российско-китайских образовательных учреждений, реализуется около 200 совместных образовательных программ. Вузы России и Китая также активно взаимодействуют в рамках 16 профильных ассоциаций. Практическое и взаимовыгодное сотрудничество в области образования - один из ключевых компонентов стратегического партнерства России и Китая на гуманитарном треке", - отметил Поздняков.
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китай, россия, игорь поздняков, в мире
Китай, Россия, Игорь Поздняков, В мире
В Китае зафиксировали двукратный рост числа желающих учиться в России
Поздняков: в Китае число желающих учиться в РФ выросло в 2 раза за 6 лет
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек, при этом в последние годы в КНР зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России, заявил РИА Новости советник посольства РФ в КНР, представитель Минобрнауки России в Китае Игорь Поздняков.
"Среднегодовая численность изучающих русский язык в Китае
студентов и школьников составляет около 82 тысяч человек. Русский язык как специальность преподают в 182 вузах, изучают в 125 школах, а как второй иностранный - еще почти в 400 институтах и колледжах", - сообщил Поздняков
.
Он добавил, что "зафиксирован двукратный рост числа желающих учиться в России".
"Если в допандемийном 2019 году в консульские учреждения России
в Китае поступило 17 тысяч визовых обращений о поездках с учебными целями, то в 2023-2024 годах - по 33-34 тысячи", - рассказал он.
Вместе с тем он добавил, что "российское высшее образование широко представлено и на китайской земле, в совместном Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне на русском языке учатся более 3,5 тысячи студентов и аспирантов".
"В настоящее время, по данным министерства образования КНР, в стране зарегистрировано 35 российско-китайских образовательных учреждений, реализуется около 200 совместных образовательных программ. Вузы России и Китая также активно взаимодействуют в рамках 16 профильных ассоциаций. Практическое и взаимовыгодное сотрудничество в области образования - один из ключевых компонентов стратегического партнерства России и Китая на гуманитарном треке", - отметил Поздняков.