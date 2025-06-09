https://ria.ru/20250609/kishinev-2021713812.html
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе - РИА Новости, 09.06.2025
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе
Некоторые службы международного аэропорта Кишинева могут работать с задержками из-за технического сбоя, сообщает администрация воздушной гавани в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:19:00+03:00
2025-06-09T09:19:00+03:00
2025-06-09T11:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Некоторые службы международного аэропорта Кишинева могут работать с задержками из-за технического сбоя, сообщает администрация воздушной гавани в Telegram-канале. "Сообщаем вам, что в настоящее время некоторые информационные системы Международного аэропорта Кишинева временно недоступны по техническим причинам, а некоторые службы аэропорта могут работать с задержками или с ограничениями. Специализированные бригады уже вмешиваются, чтобы исправить ситуацию как можно скорее", - говорится в сообщении аэропорта. Администрация отмечает, что будет предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации.
https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021701818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, в мире
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе
Аэропорт в Кишиневе работает с задержками из-за технического сбоя