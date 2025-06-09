Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 09.06.2025 (обновлено: 11:08 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kishinev-2021713812.html
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе - РИА Новости, 09.06.2025
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе
Некоторые службы международного аэропорта Кишинева могут работать с задержками из-за технического сбоя, сообщает администрация воздушной гавани в... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:19:00+03:00
2025-06-09T11:08:00+03:00
кишинев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0235123b445896cadfa852a54516e6c7.jpg
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Некоторые службы международного аэропорта Кишинева могут работать с задержками из-за технического сбоя, сообщает администрация воздушной гавани в Telegram-канале. "Сообщаем вам, что в настоящее время некоторые информационные системы Международного аэропорта Кишинева временно недоступны по техническим причинам, а некоторые службы аэропорта могут работать с задержками или с ограничениями. Специализированные бригады уже вмешиваются, чтобы исправить ситуацию как можно скорее", - говорится в сообщении аэропорта. Администрация отмечает, что будет предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации.
https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021701818.html
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889902764_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_269a2383ba42f9d55a149f9b83ee79c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, в мире
Кишинев, В мире
Аэропорт в Кишиневе сообщил о возможных задержках в работе

Аэропорт в Кишиневе работает с задержками из-за технического сбоя

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Кишинева
Здание аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Кишинева
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Некоторые службы международного аэропорта Кишинева могут работать с задержками из-за технического сбоя, сообщает администрация воздушной гавани в Telegram-канале.
"Сообщаем вам, что в настоящее время некоторые информационные системы Международного аэропорта Кишинева временно недоступны по техническим причинам, а некоторые службы аэропорта могут работать с задержками или с ограничениями. Специализированные бригады уже вмешиваются, чтобы исправить ситуацию как можно скорее", - говорится в сообщении аэропорта.
Администрация отмечает, что будет предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации.
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты
06:23
 
КишиневВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала