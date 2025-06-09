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Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
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18:51 09.06.2025 (обновлено: 20:01 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kiselev-2021863924.html
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:51:00+03:00
2025-06-09T20:01:00+03:00
дмитрий киселев
россия
москва
украина
олег артемьев
национальная медиа группа
большой театр
вгтрк
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"."Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победу одержала программа "Вести недели", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1".Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и "Золотым пером России", и "Золотым пером Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения.Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — Академия российского телевидения) — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".
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5
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96
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дмитрий киселев, россия, москва, украина, олег артемьев, национальная медиа группа , большой театр, вгтрк, общество, миа "россия сегодня"
Дмитрий Киселев, Россия, Москва, Украина, Олег Артемьев, Национальная Медиа Группа , Большой театр, ВГТРК, Общество, МИА "Россия сегодня"
Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"

Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025" с программой "Вести недели"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы".
"Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.
© TEFI_RussiaОбъявление победителя Национальной премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
Объявление победителя Национальной премии ТЭФИ в номинации Ведущий информационно-аналитической итоговой программы - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© TEFI_Russia
Объявление победителя Национальной премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"
В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победу одержала программа "Вести недели", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1".
Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и "Золотым пером России", и "Золотым пером Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — Академия российского телевидения) — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".
Подготовка информационно-аналитической программы Вести недели к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий программы Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ
9 января, 19:48
 
Дмитрий КиселевРоссияМоскваУкраинаОлег АртемьевНациональная Медиа ГруппаБольшой театрВГТРКОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
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