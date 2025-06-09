https://ria.ru/20250609/kiselev-2021863924.html

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025" - РИА Новости, 09.06.2025

Дмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2025"

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:51:00+03:00

2025-06-09T18:51:00+03:00

2025-06-09T20:01:00+03:00

дмитрий киселев

россия

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украина

олег артемьев

национальная медиа группа

большой театр

вгтрк

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев стал победителем "ТЭФИ-2025" в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"."Ведущий информационно-аналитической итоговой программы" — Дмитрий Киселев, "Вести недели", — объявил со сцены Герой России, космонавт-испытатель Олег Артемьев.В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победу одержала программа "Вести недели", производитель: ВГТРК, канал вещания: "Россия 1".Для Киселева как для ведущего эта премия стала первой, однако его профессионализм неоднократно был отмечен рядом наград. Он является обладателем высших журналистских премий в двух странах: Киселев стал и "Золотым пером России", и "Золотым пером Украины". В 2004 году он также был удостоен высшей украинской телевизионной премии "Телетриумф".Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") — ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения.Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001-го — Академия российского телевидения) — организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций: "Национальная медиа группа", холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр".

https://ria.ru/20250109/kiselev-1993007358.html

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