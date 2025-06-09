https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html

Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"

Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина" - РИА Новости, 09.06.2025

Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"

Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T01:17:00+03:00

2025-06-09T01:17:00+03:00

2025-06-09T11:42:00+03:00

россия

белоруссия

ана де армас

александр петров (актер)

алексей гуськов

снг

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей. Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250602/kinoprokat-2020361441.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, ана де армас, александр петров (актер), алексей гуськов, снг