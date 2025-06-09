https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина" - РИА Новости, 09.06.2025
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T01:17:00+03:00
2025-06-09T01:17:00+03:00
2025-06-09T11:42:00+03:00
россия
белоруссия
ана де армас
александр петров (актер)
алексей гуськов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021720361_60:0:986:521_1920x0_80_0_0_9bc42edd54c495ffb500710a28485cac.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей. Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250602/kinoprokat-2020361441.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021720361_175:0:870:521_1920x0_80_0_0_d41917e37e25c1c656b66d7ec17f596b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, ана де армас, александр петров (актер), алексей гуськов, снг
Россия, Белоруссия, Ана де Армас, Александр Петров (актер), Алексей Гуськов, СНГ
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Фильм "Балерина" возглавил кинопрокат в России в выходные