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Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина" - РИА Новости, 09.06.2025
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01:17 09.06.2025 (обновлено: 11:42 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина" - РИА Новости, 09.06.2025
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший РИА Новости, 09.06.2025
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россия
белоруссия
ана де армас
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей. Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250602/kinoprokat-2020361441.html
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россия, белоруссия, ана де армас, александр петров (актер), алексей гуськов, снг
Россия, Белоруссия, Ана де Армас, Александр Петров (актер), Алексей Гуськов, СНГ
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"

Фильм "Балерина" возглавил кинопрокат в России в выходные

© 87Eleven Entertainment (2025)Кадр из фильма "Балерина"
Кадр из фильма Балерина - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© 87Eleven Entertainment (2025)
Кадр из фильма "Балерина"
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Премьера недели — боевик "Балерина" с Аной де Армас в главной роли — стал лидером кинопроката в России, заработав 141 миллион рублей в России и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
Второе место в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял ремейк одноименного мультфильма "Лило и Стич": фильм заработал 40,6 миллиона рублей.
Третье место сохранил фильм "Кракен" с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым и Виктором Добронравовым, собрав за выходные в прокате 19,8 миллиона рублей.
Боевик "Каратэ-пацан: Легенды" оказался на четвертой строчке со сборами за уикенд в странах СНГ без учета России и Белоруссии 17,4 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает фильм "сНежный человек", который заработал в прокате за выходные 16,1 миллиона рублей.
Съемочная команда на премьере фильма Соловей против Муромца в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Фильм "Соловей против Муромца" снова возглавил кинопрокат в России
2 июня, 01:26
 
РоссияБелоруссияАна де АрмасАлександр Петров (актер)Алексей ГуськовСНГ
 
 
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