https://ria.ru/20250609/kiev-2021723801.html

У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук

У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.06.2025

У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук

Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:21:00+03:00

2025-06-09T10:21:00+03:00

2025-06-09T10:21:00+03:00

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

виктор медведчук

владимир мединский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде. "Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук. Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.

https://ria.ru/20250609/vypad-2021698594.html

https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021675290.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир мединский, вооруженные силы украины