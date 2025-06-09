Рейтинг@Mail.ru
У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kiev-2021723801.html
У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук
У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.06.2025
У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук
Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:21:00+03:00
2025-06-09T10:21:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир мединский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f24a4da5f9dbfd1a14901f9d48cb1f0.jpg
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде. "Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук. Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
https://ria.ru/20250609/vypad-2021698594.html
https://ria.ru/20250608/zelenskiy-2021675290.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646150_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb420323f15cd15e953782427670affb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
У Зеленского нет смелости признать гибель солдат ВСУ, заявил Медведчук

Медведчук: отказ Киева забирать тела военных не имеет прецедентов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отказ Киева забирать тела украинских военных не имеет прецедентов, у Владимира Зеленского нет смелости признать их гибель, а в бюджете нет денег на выплату компенсаций родственникам погибших, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В реальности Зеленскому негде хоронить павших, у него в бюджете нет денег платить компенсации семьям погибших, у него нет смелости признавать их гибель, посмотреть в глаза матерям, сестрам, женам, детям погибших. Но рано или поздно ему придется это сделать, ему придется держать ответ за свою преступную политику перед украинским народом", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Киеве ответили на истерику Зеленского из-за России
05:37
По его словам, Зеленский может обманывать родственников погибших, чтобы не выплачивать им компенсации. Он отметил, что даже, чтобы просто принять тела, нужно очень много средств, а на Украине морги переполнены и хоронить негде.
"Скандал с передачей тел погибших солдат ВСУ киевскому режиму не имеет прецедентов… Шесть тысяч тел — цифра шокирующая, и обнажает ложь Зеленского, который в последний раз заявлял о 46 тысячах погибших. Получается, что Россия единоразово передает 13% потерь. Это безусловно является ложью, с учетом данных Красного креста, о том, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести", - добавил Медведчук.
Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Владимир Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
На Украине вышли из себя из-за отказа Киева забирать тела военных ВСУ
Вчера, 21:53
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала