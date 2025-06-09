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При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения - РИА Новости, 09.06.2025
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18:36 09.06.2025 (обновлено: 18:43 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/khinshteyn-2021859897.html
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения - РИА Новости, 09.06.2025
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения
Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:36:00+03:00
2025-06-09T18:43:00+03:00
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
суджанский район
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные преступления украинских нацистов против мирных жителей. Сегодня вражеские дроны атаковали ещё два автомобиля в Беловском и Суджанском районах. В городе Судже в результате атаки пострадала 47-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что сейчас она доставлена в Курскую областную больницу."В Беловском районе 32-летняя женщина ехала на автомобиле, увидела дрон. При попытке увернуться попала в ДТП, самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. У неё ушиб мягких тканей спины. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора региона.
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происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, суджанский район
Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Суджанский район
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения

Хинштейн: при атаке дронов ВСУ в Курской области две женщины получили ранения

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные преступления украинских нацистов против мирных жителей. Сегодня вражеские дроны атаковали ещё два автомобиля в Беловском и Суджанском районах. В городе Судже в результате атаки пострадала 47-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас она доставлена в Курскую областную больницу.
Беловском районе 32-летняя женщина ехала на автомобиле, увидела дрон. При попытке увернуться попала в ДТП, самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. У неё ушиб мягких тканей спины. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора региона.
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ПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСуджанский район
 
 
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