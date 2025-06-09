https://ria.ru/20250609/khinshteyn-2021859897.html

При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения

При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения - РИА Новости, 09.06.2025

При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения

Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:36:00+03:00

2025-06-09T18:36:00+03:00

2025-06-09T18:43:00+03:00

происшествия

курская область

беловский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

суджанский район

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КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные преступления украинских нацистов против мирных жителей. Сегодня вражеские дроны атаковали ещё два автомобиля в Беловском и Суджанском районах. В городе Судже в результате атаки пострадала 47-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что сейчас она доставлена в Курскую областную больницу."В Беловском районе 32-летняя женщина ехала на автомобиле, увидела дрон. При попытке увернуться попала в ДТП, самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. У неё ушиб мягких тканей спины. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

беловский район

суджанский район

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происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, суджанский район