https://ria.ru/20250609/khinshteyn-2021859897.html
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения - РИА Новости, 09.06.2025
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения
Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:36:00+03:00
2025-06-09T18:36:00+03:00
2025-06-09T18:43:00+03:00
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
суджанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
КУРСК, 9 июн - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Суджанском и Беловском районах Курской области, их жизням ничего не угрожает, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Очередные преступления украинских нацистов против мирных жителей. Сегодня вражеские дроны атаковали ещё два автомобиля в Беловском и Суджанском районах. В городе Судже в результате атаки пострадала 47-летняя женщина. У неё минно-взрывная травма, осколочные ранения спины", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что сейчас она доставлена в Курскую областную больницу."В Беловском районе 32-летняя женщина ехала на автомобиле, увидела дрон. При попытке увернуться попала в ДТП, самостоятельно обратилась в Курскую областную больницу. У неё ушиб мягких тканей спины. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Обеим раненым желаю скорейшего выздоровления! Наши медики окажут всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
беловский район
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, суджанский район
Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Суджанский район
При атаке ВСУ в Курской области две женщины получили ранения
Хинштейн: при атаке дронов ВСУ в Курской области две женщины получили ранения