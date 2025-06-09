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В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата - РИА Новости, 09.06.2025
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18:20 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата - РИА Новости, 09.06.2025
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата
Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:20:00+03:00
2025-06-09T18:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
воскресенск
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила ее в ванной, а затем сама вызвала правоохранителей. Заведено уголовное дело. "Сорокалетней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, вину она признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина арестована до 8 августа.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Россия
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата

Мать, обвиняемая в убийстве дочери поясом от халата в Подмосковье, признала вину

© Прокуратура Московской области/TelegramЖенщина, задушившая пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, в зале суда
Женщина, задушившая пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Прокуратура Московской области/Telegram
Женщина, задушившая пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, в зале суда
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила ее в ванной, а затем сама вызвала правоохранителей. Заведено уголовное дело.
"Сорокалетней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, вину она признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина арестована до 8 августа.
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В Воскресенске завели дело на женщину, подозреваемую в убийстве дочери
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