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В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата - РИА Новости, 09.06.2025
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата
Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:20:00+03:00
2025-06-09T18:20:00+03:00
2025-06-09T18:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила ее в ванной, а затем сама вызвала правоохранителей. Заведено уголовное дело. "Сорокалетней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, вину она признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина арестована до 8 августа.
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происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Россия
В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата
Мать, обвиняемая в убийстве дочери поясом от халата в Подмосковье, признала вину