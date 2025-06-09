https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html

В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата

В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата - РИА Новости, 09.06.2025

В Подмосковье женщину обвинили в убийстве дочери поясом от халата

Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:20:00+03:00

2025-06-09T18:20:00+03:00

2025-06-09T18:20:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

воскресенск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021854578_65:0:477:232_1920x0_80_0_0_db5ab3ea6c95d4a3fce74a1238f54150.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матери, задушившей пятилетнюю дочь поясом от халата в Подмосковье, предъявлено обвинение, женщина полностью признала вину, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее женщина из Воскресенска задушила пятилетнюю дочь поясом от халата, утопила ее в ванной, а затем сама вызвала правоохранителей. Заведено уголовное дело. "Сорокалетней женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, вину она признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина арестована до 8 августа.

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021779591.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), воскресенск, россия