https://ria.ru/20250609/kenguru-2021839192.html

В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка

В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка - РИА Новости, 09.06.2025

В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка

Кенгуру Сидней, ранее сбежавший из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, найден, с ним всё в порядке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:05:00+03:00

2025-06-09T17:05:00+03:00

2025-06-09T17:08:00+03:00

шахты

ростовская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021839702_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1830673e7fb084e0aecc4401151b82c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Кенгуру Сидней, ранее сбежавший из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, найден, с ним всё в порядке, сообщил РИА Новости представитель парка. "Главное, что живой, слава Богу. Сейчас он затеял с нашими зоологами игру в листве, убегает от них вприпрыжку. Теперь мы его аккуратно ловим и будем возвращать", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Сиднея долго не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах. Ранее в понедельник сообщалось, что кенгуру по кличке Сидней сбежал из зоопарка Малинки, расположенного недалеко от города Шахты в Ростовской области. Как рассказала РИА Новости директор по развитию парка Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. По словам собеседницы агентства, кенгуру всю ночь искали 90 человек с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. В связи с этим в парке была организована поисково-спасательная операция с привлечением специалистов - ветеринарных врачей и зоологов.

https://ria.ru/20250603/slon-2020698345.html

https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html

шахты

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кенгуру Сидней, сбежавший из зоопарка в Ростовской области Кенгуру Сидней, сбежавший из зоопарка в Ростовской области, найден, сообщили РИА Новости представители парка. На кадрах, предоставленных агентству, видно, что Сидней жив, с ним все в порядке. 2025-06-09T17:05 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шахты, ростовская область, происшествия