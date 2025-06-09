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В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка
В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка - РИА Новости, 09.06.2025
В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка
Кенгуру Сидней, ранее сбежавший из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, найден, с ним всё в порядке, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:05:00+03:00
2025-06-09T17:08:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Кенгуру Сидней, ранее сбежавший из зоопарка Малинки, что недалеко от города Шахты в Ростовской области, найден, с ним всё в порядке, сообщил РИА Новости представитель парка. "Главное, что живой, слава Богу. Сейчас он затеял с нашими зоологами игру в листве, убегает от них вприпрыжку. Теперь мы его аккуратно ловим и будем возвращать", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Сиднея долго не могли найти, потому что он прятался от жары в листве и в кустах. Ранее в понедельник сообщалось, что кенгуру по кличке Сидней сбежал из зоопарка Малинки, расположенного недалеко от города Шахты в Ростовской области. Как рассказала РИА Новости директор по развитию парка Элеонора Моргунова, животное просто перепрыгнуло через забор ночью. По словам собеседницы агентства, кенгуру всю ночь искали 90 человек с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. В связи с этим в парке была организована поисково-спасательная операция с привлечением специалистов - ветеринарных врачей и зоологов.
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Кенгуру Сидней, сбежавший из зоопарка в Ростовской области
Кенгуру Сидней, сбежавший из зоопарка в Ростовской области, найден, сообщили РИА Новости представители парка.
На кадрах, предоставленных агентству, видно, что Сидней жив, с ним все в порядке.
2025-06-09T17:05
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шахты, ростовская область, происшествия
Шахты, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области нашли кенгуру, сбежавшего из зоопарка
В Шахтах Ростовской области нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру Сиднея