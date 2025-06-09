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В Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка, перепрыгнув через забор
В Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка, перепрыгнув через забор - РИА Новости, 09.06.2025
В Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка, перепрыгнув через забор
Кенгуру сбежал из зоопарка "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, его ищут зоологи и волонтеры, сообщила РИА Новости представитель парка, РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:28:00+03:00
2025-06-09T12:28:00+03:00
2025-06-09T12:37:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Кенгуру сбежал из зоопарка "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, его ищут зоологи и волонтеры, сообщила РИА Новости представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова. "Из парка сбежал серый кенгуру, его зовут Сидней. Он просто перепрыгнул через забор ночью. Всю ночь его искали 90 человек, с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. Мы просим всех неравнодушных людей подключиться к поискам Сиднея", - сказала собеседница агентства. Сейчас в парке организована поисково-спасательная операция с привлечением ветеринарных врачей и зоологов, которые помогут в иммобилизации животного, также парк формирует команду волонтеров для безопасного возвращения кенгуру в "Малинки". При этом специалисты парка не рекомендуют приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно. Нельзя гарантировать, как животное себя поведет в такие моменты, рассказала главный ветеринарный врач парка Александра Лашко. "Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его", - уточнила Лашко.
https://ria.ru/20250603/slon-2020698345.html
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шахты, ростовская область, происшествия
Шахты, Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка, перепрыгнув через забор
В Шахтах Ростовской области кенгуру сбежал из зоопарка, перепрыгнув через забор
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Кенгуру сбежал из зоопарка "Малинки", что недалеко от города Шахты в Ростовской области, его ищут зоологи и волонтеры, сообщила РИА Новости представитель парка, директор по развитию Элеонора Моргунова.
"Из парка сбежал серый кенгуру, его зовут Сидней. Он просто перепрыгнул через забор ночью. Всю ночь его искали 90 человек, с фонарями и факелами, но он все же смог сбежать. Мы просим всех неравнодушных людей подключиться к поискам Сиднея", - сказала собеседница агентства.
Сейчас в парке организована поисково-спасательная операция с привлечением ветеринарных врачей и зоологов, которые помогут в иммобилизации животного, также парк формирует команду волонтеров для безопасного возвращения кенгуру в "Малинки".
При этом специалисты парка не рекомендуют приближаться к кенгуру и пытаться поймать его самостоятельно. Нельзя гарантировать, как животное себя поведет в такие моменты, рассказала главный ветеринарный врач парка Александра Лашко.
"Характер наших животных покладистый, они знают людей. Но важно помнить, что это дикое животное, поэтому не нужно пытаться вступить с ним в контакт без специалистов парка, так как вы можете спугнуть его", - уточнила Лашко.