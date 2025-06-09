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В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия
В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия - РИА Новости, 09.06.2025
В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия
Открытое горение растворителя на площадке одного из предприятий в Казани удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:34:00+03:00
2025-06-09T11:34:00+03:00
2025-06-09T11:43:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение растворителя на площадке одного из предприятий в Казани удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 10.40 объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар произошел в поселке Юдино на улице Революционная. Происходило горение пластиковых емкостей с растворителем на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались более 60 человек и 24 единицы техники. Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщили РИА Новости, что растворитель загорелся на открытой площадке одного из предприятий Казани, пожарные тушат возгорание и защищают соседние строения.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия
В Казани потушили открытое горение растворителя на площади 500 квадратов