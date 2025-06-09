https://ria.ru/20250609/kazan-2021746057.html

В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия

В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия - РИА Новости, 09.06.2025

В Казани потушили открытое горение растворителя на площадке предприятия

Открытое горение растворителя на площадке одного из предприятий в Казани удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:34:00+03:00

2025-06-09T11:34:00+03:00

2025-06-09T11:43:00+03:00

происшествия

казань

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Открытое горение растворителя на площадке одного из предприятий в Казани удалось ликвидировать на площади 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 10.40 объявлена ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, пожар произошел в поселке Юдино на улице Революционная. Происходило горение пластиковых емкостей с растворителем на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались более 60 человек и 24 единицы техники. Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщили РИА Новости, что растворитель загорелся на открытой площадке одного из предприятий Казани, пожарные тушат возгорание и защищают соседние строения.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)