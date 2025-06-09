Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября
Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
"Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода... Антисемитка Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают. (Они должны увидеть - ред.) какие зверства они (боевики ХАМАС -ред.) совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства.
Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в свою очередь заявил, что операция ВМС Израиля по перехвату судна "Мадлен" была проведена быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом.
"Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялось к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что плывут в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.