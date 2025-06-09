https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html

Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль

Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 09.06.2025

Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:37:00+03:00

2025-06-09T09:37:00+03:00

2025-06-09T09:37:00+03:00

в мире

израиль

ашдод

средиземное море

грета тунберг

исраэль кац

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны. "Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода... Антисемитка Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают. (Они должны увидеть - ред.) какие зверства они (боевики ХАМАС -ред.) совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в свою очередь заявил, что операция ВМС Израиля по перехвату судна "Мадлен" была проведена быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом. "Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялось к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что плывут в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html

https://ria.ru/20250531/khamas-2020196070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ашдод, средиземное море, грета тунберг, исраэль кац, хамас, флотилия свободы