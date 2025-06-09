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Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 09.06.2025
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09:37 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 09.06.2025
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:37:00+03:00
2025-06-09T09:37:00+03:00
в мире
израиль
ашдод
средиземное море
грета тунберг
исраэль кац
хамас
флотилия свободы
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны. "Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода... Антисемитка Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают. (Они должны увидеть - ред.) какие зверства они (боевики ХАМАС -ред.) совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в свою очередь заявил, что операция ВМС Израиля по перехвату судна "Мадлен" была проведена быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом. "Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники", - написал Гендельман в своем Telegram-канале. Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялось к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что плывут в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250609/sudno-2021695205.html
https://ria.ru/20250531/khamas-2020196070.html
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в мире, израиль, ашдод, средиземное море, грета тунберг, исраэль кац, хамас, флотилия свободы
В мире, Израиль, Ашдод, Средиземное море, Грета Тунберг, Исраэль Кац, ХАМАС, Флотилия Свободы
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль

Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября

© РИА Новости / Геннадий МельникИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Исраэль Кац. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что распорядился показать Грете Тунберг и другим активистам "Флотилии свободы" кадры с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
В ночь на понедельник ВМС Израиля перехватили в Средиземном море парусное судно "Мадлен", на котором Тунберг и другие пропалестинские активисты следовали в сектор Газа. Судно буксируют в израильский порт Ашдод, а его пассажиры задержаны и позднее вернутся в свои страны.
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг
04:14
"Я поручил армии Израиля показать пассажирам флотилии кадры зверств резни 7 октября, когда они прибудут в порт Ашдода... Антисемитка Грета и ее друзья из числа тех, кто поддерживает ХАМАС, должны увидеть, какую именно террористическую организацию они прибыли поддержать и на кого они работают. (Они должны увидеть - ред.) какие зверства они (боевики ХАМАС -ред.) совершили против женщин, стариков и детей, и против кого Израиль борется", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба оборонного ведомства.
Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в свою очередь заявил, что операция ВМС Израиля по перехвату судна "Мадлен" была проведена быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом.
"Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Парусное судно "Мадлен", на котором находилась Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялось к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что плывут в анклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ХАМАС опровергло сообщения об отказе принять новый план Уиткоффа по Газе
дополняется ...
 
В миреИзраильАшдодСредиземное мореГрета ТунбергИсраэль КацХАМАСФлотилия Свободы
 
 
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