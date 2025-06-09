В Финском заливе нашли катер времен Великой Отечественной войны
Водолазы обнаружили в Финском заливе катер времен Великой Отечественной войны
© Фото : Константин Богданов/ВКонтактеВодолазы российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили в Финском заливе катер типа "Морской охотник" времен Великой Отечественной войны
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Водолазы российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили в Финском заливе близ острова Саммерс катер типа "Морской охотник" времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции Константин Богданов.
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" проходит при поддержке Русского географического общества и Фонда президентских грантов. Разведывательно-водолазная команда планирует сделать фотограмметрию и отыскать судовые документы, которые могли сохраниться в рубке.
"Разведывательно-водолазная команда в рамках экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обследовала ещё один новый объект на судовом фарватере в Финском заливе. Было установлено, что это катер типа "Морской охотник". Он лежит на глубине 55 метров у острова Соммерс", - сказа Богданов.
© Фото : Константин Богданов/ВКонтактеВодолазы российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили в Финском заливе катер типа "Морской охотник" времен Великой Отечественной войны
Водолазы российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили в Финском заливе катер типа "Морской охотник" времен Великой Отечественной войны
По его словам, катер имеет повреждения в районе кормы, однако нос и рубка сохранились полностью. Вероятнее всего корма была уничтожена взрывом мины или попаданием снаряда.
В августе 1942 года семь тральщиков-катеров производили траление к западу и северо-западу от острова Лавенсаари. Сторожевой катер МО-308, прикрывавший тральщики-катера, подорвался на одной из подсеченных мин и затонул в четырех милях на юго-восток от острова Соммерс. Тральщики-катера были обстреляны батареей противника с острова Соммерс. Вероятно, МО-308 открыл ответный огонь по батарее. Место гибели совпадает с финской постановкой "Онтаярви". Вероятнее всего, найденный катер - это МО-308.
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