https://ria.ru/20250609/kanada-2021858468.html

Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году

Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году - РИА Новости, 09.06.2025

Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году

Канада увеличит расходы на оборону до минимума НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, заявил в понедельник премьер-министр Марк Карни. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:30:00+03:00

2025-06-09T18:30:00+03:00

2025-06-09T18:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Канада увеличит расходы на оборону до минимума НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, заявил в понедельник премьер-министр Марк Карни. "Сегодня я объявляю о том, что Канада достигнет целевого показателя НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, на пять лет раньше запланированного срока", - сказал Карни. Премьер-министр добавил, что Канада также собирается увеличить инвестиции в свою оборонную промышленность вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты. "Мы проследим, чтобы каждый доллар инвестировался разумно, в том числе благодаря приоритизации канадского производства и цепочек поставок. Мы больше не должны отправлять три четверти наших оборонных расходов в Америку", - добавил Карни. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.

https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html

https://ria.ru/20250414/kanada-2011234467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, вильнюс, сша, марк карни, дональд трамп, нато