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Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году - РИА Новости, 09.06.2025
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18:30 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/kanada-2021858468.html
Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году
Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году - РИА Новости, 09.06.2025
Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году
Канада увеличит расходы на оборону до минимума НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, заявил в понедельник премьер-министр Марк Карни. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:30:00+03:00
2025-06-09T18:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Канада увеличит расходы на оборону до минимума НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, заявил в понедельник премьер-министр Марк Карни. "Сегодня я объявляю о том, что Канада достигнет целевого показателя НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, на пять лет раньше запланированного срока", - сказал Карни. Премьер-министр добавил, что Канада также собирается увеличить инвестиции в свою оборонную промышленность вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты. "Мы проследим, чтобы каждый доллар инвестировался разумно, в том числе благодаря приоритизации канадского производства и цепочек поставок. Мы больше не должны отправлять три четверти наших оборонных расходов в Америку", - добавил Карни. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html
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В мире, Канада, Вильнюс, США, Марк Карни, Дональд Трамп, НАТО
Канада увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП в этом году

Премьер Карни: Канада увеличит оборонные расходы до минимума НАТО в этом году

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Военнослужащие Канады - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Канада увеличит расходы на оборону до минимума НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, заявил в понедельник премьер-министр Марк Карни.
«
"Сегодня я объявляю о том, что Канада достигнет целевого показателя НАТО в 2% от ВВП уже в этом году, на пять лет раньше запланированного срока", - сказал Карни.
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Премьер-министр добавил, что Канада также собирается увеличить инвестиции в свою оборонную промышленность вместо того, чтобы полагаться на Соединенные Штаты.
«
"Мы проследим, чтобы каждый доллар инвестировался разумно, в том числе благодаря приоритизации канадского производства и цепочек поставок. Мы больше не должны отправлять три четверти наших оборонных расходов в Америку", - добавил Карни.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.
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