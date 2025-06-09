https://ria.ru/20250609/kalashnikov-2021807281.html

"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО - РИА Новости, 09.06.2025

"Калашников" отправил первую партию пулеметов РПЛ-20 в зону СВО

Концерн "Калашников" отправил по госконтракту первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, оружие изготовлено в расцветке РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T15:11:00+03:00

2025-06-09T15:11:00+03:00

2025-06-09T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

общество

калашников (концерн)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Концерн "Калашников" отправил по госконтракту первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, оружие изготовлено в расцветке "Мультикам", считающейся более незаметной на различной местности, сообщает Telegram-канал концерна. РПЛ-20 – современный российский легкий ручной пулемет с ленточным питанием, созданный в конструкторско-технологическом центре концерна. Во время командировок в зону проведения СВО специалисты "Калашникова" представляли изделие военнослужащим. "АО "Концерн "Калашников" отправило первую серийную партию легких 5,45-мм ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20 в адрес заказчика по государственному контракту на 2025 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что военная экипировка бойцов в расцветке "Мультикам" с пулеметом такого же цвета демонстрируют высокий уровень незаметности в различных типах местности и большом диапазоне расстояний. РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола и стрельба с заднего положения подвижной системы, что увеличивает продолжительность ведения огня в автоматическом режиме. Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 мм (общевойсковой вариант) и 415 мм (для штурмовых подразделений).

https://ria.ru/20250204/kalashnikov-1997301693.html

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безопасность, технологии, общество, калашников (концерн)