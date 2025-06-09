https://ria.ru/20250609/jaroslavl-2021886925.html
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей - РИА Новости, 09.06.2025
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с 2 миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:56:00+03:00
2025-06-09T20:56:00+03:00
2025-06-09T20:56:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае сумку с 2 миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия "Яргорэлектротранс" Денис Пырлог. "АО "ЯрГЭТ" вернуло пассажирке потерянные более двух миллионов рублей", - написал Пырлог в своем Telegram-канале. По его словам, в минувшие выходные в салоне трамвая была оставлена сумка. Сотрудники "ЯрГЭТ" ждали, что за утерянным обратятся к ним или в полицию, но этого не произошло. "В итоге мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально. Женщина в 86-летнем возрасте не помнила, где оставила сумку", - написал глава предприятия. По его словам, сотрудники посоветовали даме не оставлять без присмотра такие средства. "Объявил благодарность коллегам!" - отметил Пырлог.
https://ria.ru/20250408/million-2009928756.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ярославль, происшествия
Авто, Ярославль, Происшествия
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей
Пожилая жительница Ярославля забыла в трамвае 2 млн рублей, но их ей вернули