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Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года - РИА Новости, 09.06.2025
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17:54 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/izrail-2021849280.html
Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года
Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года - РИА Новости, 09.06.2025
Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года
Тель-Авив передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов, сообщил посол Израиля в Киеве... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:54:00+03:00
2025-06-09T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тель-Авив передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов, сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский. "Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - заявил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко. трансляция которого опубликована в Youtube-канале. Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020144279.html
https://ria.ru/20250406/zelenskiy-2009679099.html
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в мире, украина, израиль, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Израиль, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года

Бродский: Израиль передал Украине Patriot, стоявшие на вооружении с 1990 года

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тель-Авив передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов, сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.
"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - заявил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко. трансляция которого опубликована в Youtube-канале.
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Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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