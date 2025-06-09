Израиль передал Украине комплексы Patriot 1990 года
Бродский: Израиль передал Украине Patriot, стоявшие на вооружении с 1990 года
© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тель-Авив передал Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее получил от США и использовал с начала 1990-х годов, сообщил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский.
"Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда", - заявил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко. трансляция которого опубликована в Youtube-канале.
Бродский в августе 2024 года заявлял, что в Израиле были разговоры о списании устаревших ПВО Patriot и передаче их Украине, однако на тот момент окончательного решения принято не было.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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