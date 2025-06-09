Рейтинг@Mail.ru
Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/izrail-2021691034.html
Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг
Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025
Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг
Специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе утверждает, что израильские катера подошли к... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:24:00+03:00
2025-06-09T02:24:00+03:00
в мире
египет
ашдод
израиль
грета тунберг
флотилия свободы
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021648462_0:257:3077:1987_1920x0_80_0_0_d65fffee9b3a61474843fe306f5270e7.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе утверждает, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну шведской экоактивистки Греты Тунберг. Альбанезе утверждает, что поддерживает связь с экипажем судна "Мадлен", на борту которого находится Тунберг. Она также опубликовала сообщение, в котором заявила, что пять израильских судов окружили это судно, а израильские военные начали переговоры. Позднее Альбанезе сообщила, что судно активистки продолжило движение под наблюдением израильских катеров. "Скоростные катера наблюдают, флотилия (судно, относящееся к проекту "Флотилия свободы" - ред.) продолжает движение", - написала Альбанезе на своей странице в соцсети Х. Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту "Флотилия свободы", приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html
египет
ашдод
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021648462_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c4a5ce3d4364f60769483e18f7de6123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, ашдод, израиль, грета тунберг, флотилия свободы, оон
В мире, Египет, Ашдод, Израиль, Грета Тунберг, Флотилия Свободы, ООН
Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг

Спецдокладчик ООН Альбанезе: катера Израиля подошли к судну с Тунберг на борту

© AP Photo / Salvatore CavalliГрета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен"
Грета Тунберг перед посадкой на судно Мадлен - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Грета Тунберг перед посадкой на судно "Мадлен". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе утверждает, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Альбанезе утверждает, что поддерживает связь с экипажем судна "Мадлен", на борту которого находится Тунберг. Она также опубликовала сообщение, в котором заявила, что пять израильских судов окружили это судно, а израильские военные начали переговоры. Позднее Альбанезе сообщила, что судно активистки продолжило движение под наблюдением израильских катеров.
"Скоростные катера наблюдают, флотилия (судно, относящееся к проекту "Флотилия свободы" - ред.) продолжает движение", - написала Альбанезе на своей странице в соцсети Х.
Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту "Флотилия свободы", приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.
Исраэль Кац во время встречи с Никосом Дендиасом в Греции - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Министр обороны Израиля приказал не пускать судно с Тунберг в сектор Газа
Вчера, 16:19
 
В миреЕгипетАшдодИзраильГрета ТунбергФлотилия СвободыООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала