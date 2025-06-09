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Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг

Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг - РИА Новости, 09.06.2025

Спецдокладчик ООН утверждает, что катера Израиля подошли к судну с Тунберг

Специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе утверждает, что израильские катера подошли к... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:24:00+03:00

2025-06-09T02:24:00+03:00

2025-06-09T02:24:00+03:00

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оон

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Специальный докладчик Управления ООН по правам человека по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе утверждает, что израильские катера подошли к направляющемуся к сектору Газа судну шведской экоактивистки Греты Тунберг. Альбанезе утверждает, что поддерживает связь с экипажем судна "Мадлен", на борту которого находится Тунберг. Она также опубликовала сообщение, в котором заявила, что пять израильских судов окружили это судно, а израильские военные начали переговоры. Позднее Альбанезе сообщила, что судно активистки продолжило движение под наблюдением израильских катеров. "Скоростные катера наблюдают, флотилия (судно, относящееся к проекту "Флотилия свободы" - ред.) продолжает движение", - написала Альбанезе на своей странице в соцсети Х. Парусное судно "Мадлен", на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, в настоящее время плывет к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией. По данным израильской гостелерадиокомпании Kan, судно, которое относится к проекту "Флотилия свободы", приблизится к берегам палестинского анклава уже в понедельник. Гостелерадиокомпания отметила, что военные могут отбуксировать корабль в израильский порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.

https://ria.ru/20250608/tunberg-2021644628.html

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в мире, египет, ашдод, израиль, грета тунберг, флотилия свободы, оон