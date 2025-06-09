https://ria.ru/20250609/isk-2021897111.html

Суд в США отклонил иск актера Бальдони к Блейк Лайвли

Суд в США отклонил иск актера Бальдони к Блейк Лайвли - РИА Новости, 09.06.2025

Суд в США отклонил иск актера Бальдони к Блейк Лайвли

Суд в США отклонил иск американского актера и режиссера Джастина Бальдони, обвинившего актрису Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса в клевете о... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T22:40:00+03:00

2025-06-09T22:40:00+03:00

2025-06-09T22:40:00+03:00

шоубиз

сша

блейк лайвли

райан рейнольдс (актер)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд в США отклонил иск американского актера и режиссера Джастина Бальдони, обвинившего актрису Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса в клевете о домогательствах, передает издание Variety. Ранее в январе Бальдони подал иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете о сексуальных домогательствах, и потребовал компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов. "Судья отклонил иск Джастина Бальдони о клевете на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в понедельник, постановив, что ее обвинения в сексуальных домогательствах были защищены законом и, следовательно, не подлежали судебному преследованию", - пишет издание. По данным Variety, судья отклонил иск, в котором также присутствовали утверждения о вымогательстве и другие претензии, однако разрешил Бальдони внести изменения и повторно подать обвинения о вмешательстве в контракты. Как отмечает издание, судебное разбирательство по жалобе Лайвли против Бальдони назначено на март 2026 года. В конце декабря 2024 года портал TMZ сообщил, что Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитации против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони. Адвокат Бальдони заявлял порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.

https://ria.ru/20241222/sud-1990669119.html

https://ria.ru/20240822/deparde-1967834187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, блейк лайвли, райан рейнольдс (актер)