Суд в США отклонил иск актера Бальдони к Блейк Лайвли
Variety: суд в США отклонил иск режиссера Бальдони, обвинившего Лайвли в клевете
© Alberto E. Rodriguez/Getty ImagesАктеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
© Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд в США отклонил иск американского актера и режиссера Джастина Бальдони, обвинившего актрису Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса в клевете о домогательствах, передает издание Variety.
Ранее в январе Бальдони подал иск против актрисы Блейк Лайвли и ее супруга актера Райана Рейнольдса, обвинив их в клевете о сексуальных домогательствах, и потребовал компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.
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"Судья отклонил иск Джастина Бальдони о клевете на 400 миллионов долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в понедельник, постановив, что ее обвинения в сексуальных домогательствах были защищены законом и, следовательно, не подлежали судебному преследованию", - пишет издание.
По данным Variety, судья отклонил иск, в котором также присутствовали утверждения о вымогательстве и другие претензии, однако разрешил Бальдони внести изменения и повторно подать обвинения о вмешательстве в контракты.
Как отмечает издание, судебное разбирательство по жалобе Лайвли против Бальдони назначено на март 2026 года.
В конце декабря 2024 года портал TMZ сообщил, что Блейк Лайвли подала иск в суд за домогательства и попытку дискредитации против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас", актера и режиссера Джастина Бальдони. Адвокат Бальдони заявлял порталу, что иск актрисы "возмутительный и ложный" и направлен на то, чтобы публично очернить его подзащитного.
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