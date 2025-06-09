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В Иркутске задержали россиянина с 282 упаковками с игрушками Лабубу

В Иркутске задержали россиянина с 282 упаковками с игрушками Лабубу - РИА Новости, 09.06.2025

В Иркутске задержали россиянина с 282 упаковками с игрушками Лабубу

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Иркутска россиянина, который вез из Пекина 282 упаковки с игрушками Лабубу, незаконный груз изъят, сообщила Федеральная РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:15:00+03:00

2025-06-09T12:15:00+03:00

2025-06-09T12:43:00+03:00

иркутск

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ИРКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Сотрудники таможни задержали в аэропорту Иркутска россиянина, который вез из Пекина 282 упаковки с игрушками Лабубу, незаконный груз изъят, сообщила Федеральная таможенная служба в Telegram-канале. "В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили 282 упаковки с игрушками Лабубу у россиянина, прибывшего из Пекина. Пассажир, перемещавший коробки весом 46 кг, был остановлен на "зеленом" коридоре. При досмотре его багажа инспекторы выявили популярные брелоки-монстрики. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России", - говорится в сообщении. Отмечается, что партия признана коммерческой. Игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости. Возбуждено дело по статье о недекларировании товаров. Санкция статьи предусматривает штраф до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.

https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html

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иркутск, россия, госдума рф