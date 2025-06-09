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ВСНБ Ирана заявил о возможности удара по ядерным объектам Израиля

ВСНБ Ирана заявил о возможности удара по ядерным объектам Израиля - РИА Новости, 09.06.2025

ВСНБ Ирана заявил о возможности удара по ядерным объектам Израиля

Полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят Тегерану в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля, заявил Высший совет... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:51:00+03:00

2025-06-09T20:51:00+03:00

2025-06-09T20:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 9 июн – РИА Новости. Полученные Ираном данные о ядерной сфере Израиля позволят Тегерану в случае израильской атаки ударить по скрытым ядерным объектам Израиля, заявил Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики. Ранее, согласно иранскому госагентству Tasnim, министерство информации (разведки) Ирана добыло в Израиле широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере страны. "Сегодня доступ к этой информации... позволил воинам ислама дать четко пропорциональный ответ на возможное нападение израильского режима на ядерные объекты страны (Ирана - ред.), немедленно атаковав его (Израиля - ред.) скрытые ядерные объекты, и на любого рода вред экономической и военной инфраструктуре (Ирана в зависимости - ред.) от вида агрессии", - приводит текст заявления совета иранский государственный телеканал IRIB. В свою очередь, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами заявил, что полученная информация повысит точность попадания иранских ракет, его слова также привело государственное телевидение Ирана. Днем ранее министр информации (разведки) Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что власти Ирана могут укрепить военно-наступательный потенциал республики за счет документов об атомной сфере, добытых иранской разведкой в Израиле. Он отметил, что в Израиле силами агентуры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) была добыта "целя сокровищница разведывательной информации" из тысячи военно-стратегических и научных документов, связанных с атомной сферой. По его словам, иранские власти приняли решение опубликовать ряд добытых документов в СМИ, это может произойти в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20250606/rosatom-2021333689.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024