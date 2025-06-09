https://ria.ru/20250609/iran-2021864984.html

Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране

Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране - РИА Новости, 09.06.2025

Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране

Военная драма "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T18:57:00+03:00

2025-06-09T18:57:00+03:00

2025-06-09T19:21:00+03:00

культура

иран

россия

тегеран (город)

борис васильев

александр жаров

газпром-медиа холдинг

роскино

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военная драма "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране, сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". В Иране в понедельник стартует Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России. "Торжественная церемония открытия Фестиваля пройдет 11 июня в Тегеране, и "В списках не значился" станет фильмом открытия", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что после кинопоказа состоится творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями. "Очень рад, что фестивали российского кино продолжают охватывать всё новые точки карты мира - после показа военной драмы "Группа крови" в Узбекистане наш фильм "В списках не значился" увидят зрители в Иране. Несмотря на различия наших культур, ценности у нас общие: патриотизм, мужество, истинная дружба, искренняя любовь. Именно эти смыслы заложены в нашем фильме, поэтому уверен, что народ Ирана по достоинству оценит эту картину", - сказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html

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иран, россия, тегеран (город), борис васильев, александр жаров, газпром-медиа холдинг, роскино, в мире