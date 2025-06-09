Рейтинг@Mail.ru
Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:57 09.06.2025 (обновлено: 19:21 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/iran-2021864984.html
Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране
Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране - РИА Новости, 09.06.2025
Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране
Военная драма "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T18:57:00+03:00
2025-06-09T19:21:00+03:00
культура
иран
россия
тегеран (город)
борис васильев
александр жаров
газпром-медиа холдинг
роскино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016342325_0:0:904:508_1920x0_80_0_0_4996cb8f79bcf194d9661f415e0708cf.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военная драма "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране, сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга". В Иране в понедельник стартует Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России. "Торжественная церемония открытия Фестиваля пройдет 11 июня в Тегеране, и "В списках не значился" станет фильмом открытия", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что после кинопоказа состоится творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями. "Очень рад, что фестивали российского кино продолжают охватывать всё новые точки карты мира - после показа военной драмы "Группа крови" в Узбекистане наш фильм "В списках не значился" увидят зрители в Иране. Несмотря на различия наших культур, ценности у нас общие: патриотизм, мужество, истинная дружба, искренняя любовь. Именно эти смыслы заложены в нашем фильме, поэтому уверен, что народ Ирана по достоинству оценит эту картину", - сказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250609/kinoprokat-2021688837.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016342325_112:0:789:508_1920x0_80_0_0_c06df231af7875c3ddbdac45d1e8ede5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, тегеран (город), борис васильев, александр жаров, газпром-медиа холдинг, роскино, в мире
Культура, Иран, Россия, Тегеран (город), Борис Васильев, Александр Жаров, Газпром-Медиа Холдинг, Роскино, В мире
Драма по повести Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране

Фильм "В списках не значился" откроет Фестиваль российского кино в Иране

© "1-2-3 Production", 2025Стоп-кадр трейлера к фильму "В списках не значился"
Стоп-кадр трейлера к фильму В списках не значился - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© "1-2-3 Production", 2025
Стоп-кадр трейлера к фильму "В списках не значился"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Военная драма "В списках не значился" по мотивам одноименной повести Бориса Васильева откроет Фестиваль российского кино в Иране, сообщили в пресс-службе "Газпром-Медиа Холдинга".
В Иране в понедельник стартует Фестиваль российского кино, организованный Роскино при поддержке Минкультуры России.
"Торжественная церемония открытия Фестиваля пройдет 11 июня в Тегеране, и "В списках не значился" станет фильмом открытия", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что после кинопоказа состоится творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями.
"Очень рад, что фестивали российского кино продолжают охватывать всё новые точки карты мира - после показа военной драмы "Группа крови" в Узбекистане наш фильм "В списках не значился" увидят зрители в Иране. Несмотря на различия наших культур, ценности у нас общие: патриотизм, мужество, истинная дружба, искренняя любовь. Именно эти смыслы заложены в нашем фильме, поэтому уверен, что народ Ирана по достоинству оценит эту картину", - сказал генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, слова которого приводятся в сообщении.
Кадр из фильма Балерина - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Лидером кинопроката в России стал фильм "Балерина"
Вчера, 01:17
 
КультураИранРоссияТегеран (город)Борис ВасильевАлександр ЖаровГазпром-Медиа ХолдингРоскиноВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала