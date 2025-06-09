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В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 09.06.2025
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17:13 09.06.2025 (обновлено: 17:26 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/ingushetija-2021840710.html
В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий
В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 09.06.2025
В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы ингушского города Магас Усмана Аушева, которого обвиняют в РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:13:00+03:00
2025-06-09T17:26:00+03:00
происшествия
магас
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы ингушского города Магас Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство региона. В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован, затем его перевели под домашний арест. "По версии следствия, в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, вопреки интересам службы, утвердил локально-сметные расчеты (сметы) и справки о стоимости работ с заведомо завышенными требованиями ценообразования по договорам, заключенным с ООО "Замок-5" на выполнение ремонтных работ по замене наружных сетей электроснабжения в городе", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате противоправных действий Аушева муниципалитету причинен имущественный ущерб в размере свыше 3,3 миллиона рублей. "Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отметило ведомство. По его данным, уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации, обвиняемого в хищении бюджетных средств, находится на рассмотрении в том же суде.
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магас
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происшествия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Магас, Республика Ингушетия
В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение экс-главе города Магас

© @aushev__usmanУсман Аушев
Усман Аушев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© @aushev__usman
Усман Аушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы ингушского города Магас Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство региона.
В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован, затем его перевели под домашний арест.
"По версии следствия, в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, вопреки интересам службы, утвердил локально-сметные расчеты (сметы) и справки о стоимости работ с заведомо завышенными требованиями ценообразования по договорам, заключенным с ООО "Замок-5" на выполнение ремонтных работ по замене наружных сетей электроснабжения в городе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате противоправных действий Аушева муниципалитету причинен имущественный ущерб в размере свыше 3,3 миллиона рублей.
"Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отметило ведомство.
По его данным, уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации, обвиняемого в хищении бюджетных средств, находится на рассмотрении в том же суде.
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ПроисшествияМагасРеспублика Ингушетия
 
 
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