https://ria.ru/20250609/ingushetija-2021840710.html

В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий

В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий - РИА Новости, 09.06.2025

В Ингушетии экс-главу города Магас будут судить за превышение полномочий

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы ингушского города Магас Усмана Аушева, которого обвиняют в РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:13:00+03:00

2025-06-09T17:13:00+03:00

2025-06-09T17:26:00+03:00

происшествия

магас

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 9 июн - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы ингушского города Магас Усмана Аушева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство региона. В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован, затем его перевели под домашний арест. "По версии следствия, в январе 2023 года Аушев, действуя в интересах своего знакомого, вопреки интересам службы, утвердил локально-сметные расчеты (сметы) и справки о стоимости работ с заведомо завышенными требованиями ценообразования по договорам, заключенным с ООО "Замок-5" на выполнение ремонтных работ по замене наружных сетей электроснабжения в городе", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате противоправных действий Аушева муниципалитету причинен имущественный ущерб в размере свыше 3,3 миллиона рублей. "Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу", - отметило ведомство. По его данным, уголовное дело в отношении генерального директора подрядной организации, обвиняемого в хищении бюджетных средств, находится на рассмотрении в том же суде.

https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html

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происшествия, магас, республика ингушетия