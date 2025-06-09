https://ria.ru/20250609/ii-2021837131.html
В России создадут центр развития искусственного интеллекта
В России создадут центр развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 09.06.2025
В России создадут центр развития искусственного интеллекта
Документ о создании центра развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России опубликуют в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:50:00+03:00
2025-06-09T16:50:00+03:00
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технологии
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Документ о создании центра развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России опубликуют в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Премьер-министром принято решение о создании при правительстве Российской Федерации отдельного центра. Центр развития искусственного интеллекта будет создан при аналитическом центре при правительстве Российской Федерации... Надеюсь, что в ближайшее время выйдет документ, буквально, на следующей неделе мы планируем", - сообщил Григоренко на площадке ЦИПР-2025. Он пояснил, что целью центра является общая координация всех усилий, которые делает правительство по внедрению ИИ. "Мы системно переходим от разговоров и обсуждений, что такое искусственный интеллект, и от каких-то точечных решений к внедрению искусственного интеллекта на государственном уровне", - добавил вице-премьер. Второй целью центра является сбор всех лучших практик, которые существуют в стране: в субъектах РФ запускаются проекты с использованием искусственного интеллекта, а центр это будет все координировать, собирать и масштабировать на остальные регионы. Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов. Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Григоренко выступит координатором.
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технологии, россия, дмитрий григоренко
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко
В России создадут центр развития искусственного интеллекта
Григоренко: в ближайшее время опубликуют документ о создании центра развития ИИ
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Документ о создании центра развития искусственного интеллекта (ИИ) при правительстве России опубликуют в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Премьер-министром принято решение о создании при правительстве Российской Федерации отдельного центра. Центр развития искусственного интеллекта будет создан при аналитическом центре при правительстве Российской Федерации... Надеюсь, что в ближайшее время выйдет документ, буквально, на следующей неделе мы планируем", - сообщил Григоренко
на площадке ЦИПР-2025.
Он пояснил, что целью центра является общая координация всех усилий, которые делает правительство по внедрению ИИ. "Мы системно переходим от разговоров и обсуждений, что такое искусственный интеллект, и от каких-то точечных решений к внедрению искусственного интеллекта на государственном уровне", - добавил вице-премьер.
Второй целью центра является сбор всех лучших практик, которые существуют в стране: в субъектах РФ
запускаются проекты с использованием искусственного интеллекта, а центр это будет все координировать, собирать и масштабировать на остальные регионы.
Ранее правительство РФ сообщило о формировании центра развития ИИ. В его задачи входит выстраивание оперативной сквозной координации между госорганами, регионами и бизнесом. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Также центр займется экспертно-аналитическим сопровождением приоритетных задач правительства по направлению ИИ, разработкой методик и нормативов.
Функции по информационно-аналитическому и организационно-техническому сопровождению реализации приоритетных задач будет осуществлять АНО "Аналитический центр при правительстве РФ
". В нем будет создано структурное подразделение "Центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ", а Григоренко выступит координатором.