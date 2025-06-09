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Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя - РИА Новости, 09.06.2025
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11:11 09.06.2025 (обновлено: 12:16 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gurtsiv-2021738231.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя
Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя - РИА Новости, 09.06.2025
Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя
Суд арестовал причастного к убийству первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, он обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:11:00+03:00
2025-06-09T12:16:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
чехов
заур гурциев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал причастного к убийству первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, он обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя. "Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. Х., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей... Суд избрал в отношении обвиняемого гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 24 суток, то есть до 29.07.2025", - говорится в сообщении. По мнению следствия, 28 мая Гурциев встретился со знакомым возле многоэтажного жилого дома, произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, предположительно находившегося в наплечной сумке надетой на его знакомого, уточняет пресс-служба суда. Оба скончались на месте происшествия. "Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами", - заключает суд. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019784533.html
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происшествия, ставрополь, россия, чехов, заур гурциев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Чехов, Заур Гурциев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя

Суд арестовал на месяц подозреваемого в убийстве замглавы Ставрополя Гурциева

© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTubeЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube
Заур Гурциев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал причастного к убийству первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, он обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.
"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. Х., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей... Суд избрал в отношении обвиняемого гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 24 суток, то есть до 29.07.2025", - говорится в сообщении.
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 15:18
По мнению следствия, 28 мая Гурциев встретился со знакомым возле многоэтажного жилого дома, произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, предположительно находившегося в наплечной сумке надетой на его знакомого, уточняет пресс-служба суда. Оба скончались на месте происшествия.
"Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами", - заключает суд.
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
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ПроисшествияСтавропольРоссияЧеховЗаур ГурциевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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