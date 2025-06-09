Суд арестовал подозреваемого в убийстве первого замглавы Ставрополя
Суд арестовал на месяц подозреваемого в убийстве замглавы Ставрополя Гурциева
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTubeЗаур Гурциев
© ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/YouTube
Заур Гурциев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал причастного к убийству первого замглавы Ставрополя Заура Гурциева, он обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя.
"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гр. Х., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ - убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием телекоммуникационных сетей... Суд избрал в отношении обвиняемого гр. Х. меру пресечения в виде заключения под стражу на 01 месяц 24 суток, то есть до 29.07.2025", - говорится в сообщении.
По мнению следствия, 28 мая Гурциев встретился со знакомым возле многоэтажного жилого дома, произошло срабатывание самодельного взрывного устройства, предположительно находившегося в наплечной сумке надетой на его знакомого, уточняет пресс-служба суда. Оба скончались на месте происшествия.
"Следствие полагает, что к совершению указанных преступлений причастен гр. Х., что подтверждается предоставленными материалами", - заключает суд.
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.