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Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его
Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его - РИА Новости, 09.06.2025
Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал призыв президента США Дональда Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:33:00+03:00
2025-06-09T20:33:00+03:00
2025-06-09T20:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал призыв президента США Дональда Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму". Ранее в понедельник Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля США Тома Хомана поддержал бы арест Ньюсома за его действия в ходе беспорядков в Калифорнии. По словам президента, губернатор допустил "ужасную работу" и оказался "грубо некомпетентным", хотя лично Трамп ему "симпатизирует". "Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021826492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Протесты в Калифорнии
Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его
Губернатор Калифорнии назвал призыв Трампа арестовать его шагом к авторитаризму