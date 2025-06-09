https://ria.ru/20250609/gubernator-2021882622.html

Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его

Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор Калифорнии ответил на призыв Трампа арестовать его

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал призыв президента США Дональда Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму". РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:33:00+03:00

2025-06-09T20:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал призыв президента США Дональда Трампа арестовать его "безошибочным шагом к авторитаризму". Ранее в понедельник Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что на месте главы Службы иммиграции и таможенного контроля США Тома Хомана поддержал бы арест Ньюсома за его действия в ходе беспорядков в Калифорнии. По словам президента, губернатор допустил "ужасную работу" и оказался "грубо некомпетентным", хотя лично Трамп ему "симпатизирует". "Президент США только что призвал арестовать действующего губернатора. Это день, который я надеялся никогда не увидеть в Америке. Неважно, демократ вы или республиканец - это та черта, которую мы не можем переступать как нация. Это - безошибочный шаг к авторитаризму", - написал Ньюсом в соцсети X. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.

https://ria.ru/20250609/kaliforniya-2021826492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии