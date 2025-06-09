https://ria.ru/20250609/gubernator-2021742541.html

Губернатор Калифорнии ответил на вопрос о его возможном аресте

Губернатор Калифорнии ответил на вопрос о его возможном аресте - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор Калифорнии ответил на вопрос о его возможном аресте

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ответил на комментарий куратора по вопросам безопасности границ в администрации американского президента Дональда Трампа... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:23:00+03:00

2025-06-09T11:23:00+03:00

2025-06-09T11:23:00+03:00

в мире

калифорния

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лос-анджелес

дональд трамп

гэвин ньюсом

протесты в калифорнии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ответил на комментарий куратора по вопросам безопасности границ в администрации американского президента Дональда Трампа Томаса Хомана по поводу возможного ареста губернатора, назвав это утомительным разглагольствованием. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня заявила, что на фоне протестов в город будут введены силы нацгвардии численностью в две тысячи человек. Во время интервью Ньюсома телеканалу MSNBC журналист упомянул, что ранее Хоман допустил возможность задержания губернатора Калифорнии и мэра города Карен Басс в случае, если они будут вмешиваться в работу миграционных служб. "Почему он (Хоман - ред.) этого не делает? Он знает, где меня найти... Такое разглагольствование утомляет. Так что, Том, арестуй меня", - заявил губернатор в интервью телеканалу MSNBC. В интервью губернатор добавил, что планирует подать в суд на администрацию Трампа по поводу отправки национальной гвардии США для подавлении протестов в Калифорнии. Он также заявил, что сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США не координируют свои действия с ним. Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал ее критике. В мае он пригрозил сократить финансирование штата из-за участия спортсмена-трансгендера (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в соревнованиях. Ранее администрация США уже отменила проекты по предотвращению наводнений на сумму в 126,4 миллиона долларов и критиковала действия властей Калифорнии по борьбе с лесными пожарами. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021699714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, протесты в калифорнии