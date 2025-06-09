https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html

Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО

Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО - РИА Новости, 09.06.2025

Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО

Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд". РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T13:27:00+03:00

2025-06-09T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд"."Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована", — предупредил он.Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html

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