https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:27:00+03:00
2025-06-09T13:27:00+03:00
2025-06-09T13:28:00+03:00
россия
грузия
москва
дмитрий медведев
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979988565_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_23cbbefcbea52a8e022bd287ab82e454.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд"."Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована", — предупредил он.Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html
https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html
россия
грузия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979988565_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_4cbf774734467c539967a1ac03ae1bfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, москва, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Прауд: вступление Грузии в НАТО спровоцирует войну с Россией