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Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
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13:27 09.06.2025 (обновлено: 13:28 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gruziya-2021776954.html
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО - РИА Новости, 09.06.2025
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО
Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд". РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T13:27:00+03:00
2025-06-09T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд"."Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована", — предупредил он.Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250609/frantsiya-2021774980.html
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россия, грузия, москва, дмитрий медведев, нато, в мире
Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО, В мире
Грузии сделали мрачное предупреждение из-за России и НАТО

Прауд: вступление Грузии в НАТО спровоцирует войну с Россией

© РИА НовостиВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости
Вид на Тбилиси
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Вступление Грузии в Североатлантический альянс приведет к вооруженному конфликту с Россией, заявил британский дипломат Иан Прауд, чьи слова передает "Взгляд".
«
"Если вы хотите вступить в НАТО, то война с Россией гарантирована", — предупредил он.
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Прауд также отметил, что Грузии не следует вводить санкции против России, напомнив о безрезультатных попытках Запада оказывать давление на Москву.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияГрузияМоскваДмитрий МедведевНАТОВ мире
 
 
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