https://ria.ru/20250609/gosduma-2021888366.html

В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже

В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже

Резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже подчеркивает риски для тех, кто использует их в качестве индикатора курса, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:08:00+03:00

2025-06-09T21:08:00+03:00

2025-06-09T21:08:00+03:00

цены на нефть

алексей говырин

московская биржа

госдума рф

единая россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94857/01/948570175_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_20857668bb1967d448df95e921d5409c.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже подчеркивает риски для тех, кто использует их в качестве индикатора курса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Фьючерсы на доллар на Мосбирже утром в понедельник резко упали менее чем за одну минуту. Июньский фьючерс на курс доллара к рублю в 11.29 мск снизился почти на 8% - до 73406 с 79660 рублей, однако уже 11.30 мск практически отыграл потери, свидетельствуют данные биржи. "Сама по себе такая аномалия не обязательно говорит о системных проблемах, однако её повторяемость подчеркивает риски для тех, кто использует фьючерсы в качестве индикатора курса доллара. Особенно в преддверии экспирации, когда участники закрывают позиции, любое нестандартное действие может привести к краткосрочным всплескам. Пока рынок быстро восстановился, но сама реакция показывает, насколько чувствительной остаётся конструкция торгов в условиях ограниченного доступа к валютной ликвидности", - сказал Говырин. По мнению депутата, в дальнейшем подобные инциденты могут повлиять на настрой участников, увеличив интерес к альтернативным площадкам и инструментам для управления валютными рисками. "Такое поведение цены, вызванное, по всей видимости, техническим или человеческим фактором, может повлиять на восприятие долларовых инструментов как ориентиров для хеджирования и спекуляции", - считает он. Парламентарий отметил, что рынок фьючерсов после санкционного ограничения торговли спотовой валютой на Мосбирже и так характеризуется сниженной ликвидностью. "В этих условиях даже одна заявка значительного объёма может нарушить баланс спроса и предложения в стакане и вызвать так называемый "вынос" - резкий провал котировки без фундаментального основания. При этом автоматизированные торговые системы, реагирующие на движение цены, могут усилить колебание, ускоряя отклонение цены от равновесного уровня", - добавил Говырин.

https://ria.ru/20250609/kurs-2021866573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, алексей говырин, московская биржа, госдума рф, единая россия, экономика