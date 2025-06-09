https://ria.ru/20250609/gosduma-2021888366.html
В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже
В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже
Резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже подчеркивает риски для тех, кто использует их в качестве индикатора курса, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:08:00+03:00
2025-06-09T21:08:00+03:00
2025-06-09T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже подчеркивает риски для тех, кто использует их в качестве индикатора курса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия"). Фьючерсы на доллар на Мосбирже утром в понедельник резко упали менее чем за одну минуту. Июньский фьючерс на курс доллара к рублю в 11.29 мск снизился почти на 8% - до 73406 с 79660 рублей, однако уже 11.30 мск практически отыграл потери, свидетельствуют данные биржи. "Сама по себе такая аномалия не обязательно говорит о системных проблемах, однако её повторяемость подчеркивает риски для тех, кто использует фьючерсы в качестве индикатора курса доллара. Особенно в преддверии экспирации, когда участники закрывают позиции, любое нестандартное действие может привести к краткосрочным всплескам. Пока рынок быстро восстановился, но сама реакция показывает, насколько чувствительной остаётся конструкция торгов в условиях ограниченного доступа к валютной ликвидности", - сказал Говырин. По мнению депутата, в дальнейшем подобные инциденты могут повлиять на настрой участников, увеличив интерес к альтернативным площадкам и инструментам для управления валютными рисками. "Такое поведение цены, вызванное, по всей видимости, техническим или человеческим фактором, может повлиять на восприятие долларовых инструментов как ориентиров для хеджирования и спекуляции", - считает он. Парламентарий отметил, что рынок фьючерсов после санкционного ограничения торговли спотовой валютой на Мосбирже и так характеризуется сниженной ликвидностью. "В этих условиях даже одна заявка значительного объёма может нарушить баланс спроса и предложения в стакане и вызвать так называемый "вынос" - резкий провал котировки без фундаментального основания. При этом автоматизированные торговые системы, реагирующие на движение цены, могут усилить колебание, ускоряя отклонение цены от равновесного уровня", - добавил Говырин.
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цены на нефть, алексей говырин, московская биржа, госдума рф, единая россия, экономика
Цены на нефть, Алексей Говырин, Московская биржа, Госдума РФ, Единая Россия, Экономика
В Госдуме прокомментировали падение фьючерсов на доллар на Мосбирже
Депутат Говырин: резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже говорит о рисках
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Резкое падение фьючерсов на доллар на Мосбирже подчеркивает риски для тех, кто использует их в качестве индикатора курса, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
Фьючерсы на доллар на Мосбирже
утром в понедельник резко упали менее чем за одну минуту. Июньский фьючерс на курс доллара к рублю в 11.29 мск снизился почти на 8% - до 73406 с 79660 рублей, однако уже 11.30 мск практически отыграл потери, свидетельствуют данные биржи.
"Сама по себе такая аномалия не обязательно говорит о системных проблемах, однако её повторяемость подчеркивает риски для тех, кто использует фьючерсы в качестве индикатора курса доллара. Особенно в преддверии экспирации, когда участники закрывают позиции, любое нестандартное действие может привести к краткосрочным всплескам. Пока рынок быстро восстановился, но сама реакция показывает, насколько чувствительной остаётся конструкция торгов в условиях ограниченного доступа к валютной ликвидности", - сказал Говырин
.
По мнению депутата, в дальнейшем подобные инциденты могут повлиять на настрой участников, увеличив интерес к альтернативным площадкам и инструментам для управления валютными рисками.
"Такое поведение цены, вызванное, по всей видимости, техническим или человеческим фактором, может повлиять на восприятие долларовых инструментов как ориентиров для хеджирования и спекуляции", - считает он.
Парламентарий отметил, что рынок фьючерсов после санкционного ограничения торговли спотовой валютой на Мосбирже и так характеризуется сниженной ликвидностью.
"В этих условиях даже одна заявка значительного объёма может нарушить баланс спроса и предложения в стакане и вызвать так называемый "вынос" - резкий провал котировки без фундаментального основания. При этом автоматизированные торговые системы, реагирующие на движение цены, могут усилить колебание, ускоряя отклонение цены от равновесного уровня", - добавил Говырин.