https://ria.ru/20250609/gosduma-2021882263.html

В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов

В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов

Законопроект о возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны, внесен в Госдуму, он... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:29:00+03:00

2025-06-09T20:29:00+03:00

2025-06-09T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны, внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 57 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" подготовлен... в целях установления возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданам, пребывающим в запасе и состоявшим в течение шести месяцев в добровольческих формированиях, предусмотренных федеральным законом "Об обороне", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880478.html

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