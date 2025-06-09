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В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов
В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов
Законопроект о возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны, внесен в Госдуму, он... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:29:00+03:00
2025-06-09T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Законопроект о возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов добровольцам, подписавшим контракт с Минобороны, внесен в Госдуму, он размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 57 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" подготовлен... в целях установления возможности присвоения воинских званий без прохождения военных сборов гражданам, пребывающим в запасе и состоявшим в течение шести месяцев в добровольческих формированиях, предусмотренных федеральным законом "Об обороне", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о присвоении званий без военных сборов
В ГД внесли проект о присвоении званий без прохождения военных сборов