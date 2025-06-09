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В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм - РИА Новости, 09.06.2025
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20:12 09.06.2025 (обновлено: 20:13 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880745.html
В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм
В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм
В Госдуму внесён законопроект об ограничении на перевод для иностранцев, лиц без гражданства и осуждённых за приверженность к идеологии экстремизма в другие... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T20:12:00+03:00
2025-06-09T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об ограничении на перевод для иностранцев, лиц без гражданства и осуждённых за приверженность к идеологии экстремизма в другие колонии в те регионы, в которых проживают их близкие родственники, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается переводить осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом УИС, а также исключить возможность их перевода из одного исправительного учреждения в другое, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживают их близкие родственники, по письменному заявлению указанных лиц либо с их согласия по письменному заявлению одного из близких родственников", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм

В ГД внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм в другие колонии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об ограничении на перевод для иностранцев, лиц без гражданства и осуждённых за приверженность к идеологии экстремизма в другие колонии в те регионы, в которых проживают их близкие родственники, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается переводить осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом УИС, а также исключить возможность их перевода из одного исправительного учреждения в другое, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживают их близкие родственники, по письменному заявлению указанных лиц либо с их согласия по письменному заявлению одного из близких родственников", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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