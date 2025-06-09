https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880745.html

В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм

В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуму внесли проект о запрете перевода осужденных за экстремизм

В Госдуму внесён законопроект об ограничении на перевод для иностранцев, лиц без гражданства и осуждённых за приверженность к идеологии экстремизма в другие... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:12:00+03:00

2025-06-09T20:12:00+03:00

2025-06-09T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект об ограничении на перевод для иностранцев, лиц без гражданства и осуждённых за приверженность к идеологии экстремизма в другие колонии в те регионы, в которых проживают их близкие родственники, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается переводить осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом УИС, а также исключить возможность их перевода из одного исправительного учреждения в другое, расположенное в субъекте Российской Федерации, в котором проживают их близкие родственники, по письменному заявлению указанных лиц либо с их согласия по письменному заявлению одного из близких родственников", - сказано в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880478.html

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