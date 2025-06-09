https://ria.ru/20250609/gosduma-2021880478.html

В Госдуму внесли проект о розыске уклоняющихся от обязательных работ

В Госдуму внесли проект о розыске уклоняющихся от обязательных работ - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуму внесли проект о розыске уклоняющихся от обязательных работ

В Госдуму внесён законопроект, по которому осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, может быть объявлен в розыск и подлежит задержанию на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T20:10:00+03:00

2025-06-09T20:10:00+03:00

2025-06-09T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, по которому осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, может быть объявлен в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов, который может быть продлен до 30 дней, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Осужденный, уклонившийся от отбывания принудительных работ, объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток", - сказано в документах. Законопроектом устанавливается возможность продлевать по постановлению уголовно-исполнительной инспекции по месту пребывания осужденного до пяти суток срок возвращения в исправительный центр осужденного в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих его обратный выезд. Также в Госдуму был внесён второй законопроект, которым расширяется перечень оснований, когда суд может принять решение о заключении под стражу осужденного, уклоняющегося от отбывания принудительных работ.

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