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Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции
Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции - РИА Новости, 09.06.2025
Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от продукции, которая имеет французское происхождение, комментируя для РИА... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:35:00+03:00
2025-06-09T17:35:00+03:00
2025-06-09T17:35:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от продукции, которая имеет французское происхождение, комментируя для РИА Новости намерение Renault выпускать БПЛА на Украине. Ранее радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники сообщила, что французский автомобильный концерн Renault будет производить беспилотники на Украине. Сама компания подтвердила, что французское правительство связалось с ней, отметив, что на данном этапе решение еще не принято, добавило СМИ. "Призываю всех россиян уже сегодня ввести собственные гражданские санкции, полностью отказавшись от приобретения любой продукции, имеющей французские корни", - сказал Шеремет. По его словам, намерение представителей Франции производить беспилотники для киевского режима - это их осознанный выбор. "Они решили цинично подзарабатывать на убийстве невинных людей другого государства. Считаю необходимым Францию объявить страной-приверженкой нацизма, что дает нам полное право ввести экономические и политические санкции", - отметил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, франция, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Франция, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Депутат Госдумы призвал россиян отказаться от французской продукции
Депутат Шеремет призвал россиян отказаться от французской продукции