https://ria.ru/20250609/gosduma-2021687730.html

В ГД предложили ввести срок социальных выплат для сотрудников госведомств

В ГД предложили ввести срок социальных выплат для сотрудников госведомств - РИА Новости, 09.06.2025

В ГД предложили ввести срок социальных выплат для сотрудников госведомств

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T01:09:00+03:00

2025-06-09T01:09:00+03:00

2025-06-09T09:37:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается установить с 2027 года трехлетний срок для гарантированного получения единой социальной выплаты (ЕСВ) судебным приставам, сотрудникам ФСИН, таможенной и пожарной служб, которые вышли на пенсию, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить с 2027 года трехлетний срок получения ЕСВ для граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах в связи с выходом на пенсию и принятых в период прохождения службы на учет для получения ЕСВ", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что в настоящее время наиболее распространенной социальной гарантией среди сотрудников является предоставление ЕСВ для приобретения или строительства жилого помещения. Сотрудник имеет право на получение ЕСВ один раз за весь период госслужбы, если он прослужил в учреждениях и органах не менее десяти лет. Соцвыплата предоставляется сотруднику с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи. Кроме того, ее размер зависит от общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, места прохождения сотрудником службы и ее общей продолжительности. С учетом указанных показателей сумма ЕСВ может составлять более 10 миллионов рублей. Вместе с тем она распространяется на ограниченное количество сотрудников, уточняется в документе. В документе добавляется, что за период действия ЕСВ (с января 2013 года) количество сотрудников, вставших на учет для предоставления этой выплаты, значительно превышает количество тех сотрудников, которым такая мера поддержки была предоставлена. По мнению авторов инициативы, это связано с отсутствием закрепленных действующим законодательством сроков предоставления ЕСВ, в результате чего множество граждан, в том числе уже уволенных со службы в учреждениях и органах, вынуждены годами ждать своей очереди для получения соцвыплаты. Кроме того, законопроектом предлагается до 2027 года установить переходный период, за который необходимо обеспечить получением ЕСВ уже состоящих на учете граждан РФ. Как рассказал агентству Слуцкий, ЛДПР всегда на стороне людей труда, тем более труда, от которого зависит стабильность и безопасность российского общества. По его словам, нельзя заставлять сотрудников важнейших госведомств годами ждать полагающуюся им по закону льготу. "Сегодня около 28 тысяч сотрудников ФСИН, судебных приставов, пожарных и таможенников стоят в очереди за единой социальной выплатой. Это приводит к тому, что сотрудники этих служб теряют одну из важнейших мотиваций к профессии: возможность своевременно получить положенную по закону льготу для приобретения собственного жилья. Эту выплату ждут, на нее рассчитывают", - заключил лидер партии. По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит решить проблему фактического предоставления ЕСВ для граждан, которые вплоть до выхода на пенсию проходили службу в учреждениях и органах, определит регламентированные сроки предоставления выплаты для указанных категорий граждан, увеличит соцзащищенность действующих сотрудников, а также будет являться важным фактором для предотвращения оттока желающих поступить на службу в учреждения и органы.

https://ria.ru/20250606/vuzy-2021290132.html

https://realty.ria.ru/20250603/tszh-2020595507.html

https://ria.ru/20250603/gosduma-2020578442.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)